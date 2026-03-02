El 97 % de las universidades del país graduó al menos a un estudiante sin prueba de Estado Foto: Mineducacion

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, dio a conocer los resultados de las investigaciones que viene adelantando la cartera sobre las universidades que graduaron estudiantes sin presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT, que desde 2016 son un requisito para graduarse. “Esta es una medida preventiva (...) y las universidades son las que deben reportar al SNIES los estudiantes que realizan el examen”, dijo.

De acuerdo con el jefe de la cartera, entre 2019 y 2024, 269 Instituciones de Educación Superior (IES) graduaron estudiantes sin presentar pruebas de Estado. Es decir, al menos el 97,4 % de las universidades privadas y públicas del país cuentan con un estudiante que se graduó sin cumplir con este requisito.

En el nivel universitario, por ejemplo, de 1.533.807 graduados que se registraron durante estos años, 40.940 (2,67 %) se graduaron sin prueba y 822 (0,05 %) presentaron la prueba o el registro de ella después de la graduación.

Para el nivel técnico y tecnológico, la situación es un poco más inquietante. De los 877.114 graduados, 37.816 (4,31 %) se graduaron sin presentar la prueba de Estado y 4.417 (0,50 %) la presentaron después de que se graduaran.

Entre las razones, anotó Rojas Medellín, podría ser que “hay estudiantes que han falsificado el certificado; de pronto se presentaron errores de registro en las bases de datos del ICFES o del SNIES. Estas son situaciones subsanables”. Por esta razón, añadió, van a instalar unas mesas de trabajo para solicitar información a las 269 IES involucradas con el objetivo de “revisar la calidad del reporte”. También sugirió la opción de proponer una reforma integral a la educación superior.

Hasta el momento, son seis las IES en las que no se ha registrado ni un solo caso en el período evaluado por el ministerio. Se trata del Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, Fundación de Educación Superior Alberto Merani, Escuela de Comunicación ES, Fundación Universitaria Católica del Sur, Corporación Universitaria de Cataluña, Fundación Universitaria Patricio Symes y Fundación Universitaria San Pablo (Unisanpablo).

“No encontramos un caso de una IES que tuviera un porcentaje alarmante o inquietante (...) “Tenemos que encontrar las razones de la presunta no presentación de las pruebas de Estado para graduarse”, señaló.

En cuanto al caso de la Fundación Universitaria San José, aseguró que desde hace un par de meses se vienen adelantando acciones de inspección y vigilancia y está inmersa en un proceso de medidas sancionatorias por el caso de Juliana Guerrero y otros que han ido encontrando.

“Hemos visto que no solo graduó estudiantes sin cursar materias, sino que está siendo investigada por convenios irregulares, por ofertar programas que no puede ofertar y no cargar al SNIES información de los estudiantes”, apuntó Rojas y reiteró que el objetivo es subsanar esta situación.

