Abrieron convocatoria para financiar proyectos científicos de jóvenes en Quibdó

Jóvenes en Ciencia para la Paz estará abierta hasta las 4:00 p. m. del 4 de septiembre. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Se abrieron las convocatorias para el programa Jóvenes en Ciencia para la Paz. Esta vez, según anunció el Ministerio de Ciencia, podrán participar jóvenes entre los 14 y 28 años del municipio de Quibdó, Chocó.

Esta iniciativa busca financiar proyectos productivos que involucren componentes científicos y tecnológicos. Está dirigida, también, a jóvenes que se encuentren en la ruralidad, en situaciones de extrema pobreza, y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado (Lea también: Estudiantes del Chocó se convirtieron en campeones mundiales de robótica en México).

Jóvenes en Ciencia para la Paz también ha sido aplicado en otros municipios, como Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca).

“Hemos creado un programa muy importante con el que el Ministerio empieza a materializar la estrategia de regionalizar la ciencia en Colombia, que busca apoyar emprendimientos de base tecnológica para jóvenes no escolarizados y sin actividad laboral”, dijo Yesenia Olaya Requene, jefe de la cartera de Ciencia (No se pierda: Cosas que debe saber para creer (o no) en las promesas de Petro de nuevas universidades).

¿Quiénes pueden participar de Jóvenes en Ciencia para la Paz?

Para esta versión, Minciencias dijo que los requisitos eran tener entre 18 y 28 años, y vivir en Quibdó. Se beneficiarán 50 equipos.

Es requisito fundamental que los jóvenes se presenten con el apoyo de un actor del sector académico o productivo: una Institución de Educación Superior, Centro de Investigación, Empresa y/o Asociación productiva (corporaciones, agremiaciones, cooperativas).

Cada equipo deberá estar conformado por al menos un joven, pudiendo incluir hasta un máximo de dos jóvenes adicionales, quienes trabajarán en conjunto para alcanzar sus metas de emprendimiento innovador.

Los equipos deben estar conformados por jóvenes desescolarizados y/o sin vinculación laboral, por lo cual, será necesario que cada postulante aporte una declaración juramentada respecto a su estado de escolaridad y empleabilidad.

Se determinará el monto de financiamiento que se otorgará a cada proyecto seleccionado de acuerdo a los planes de inversión elaborados por cada equipo, con un tope máximo de $14.000.000 por proyecto.

La convocatoria estará abierta hasta las 4:00 p. m. del 4 de septiembre.

Las personas interesadas en inscribirse, pueden ingresar al siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPjsRiKYvc4M71KiKRh3lAJPUlG2uyG5wWWD9VeZxLKMeBbA/viewform.