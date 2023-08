Estudiantes del Chocó se convirtieron en campeones mundiales de robótica en México

RoboRAVE "World Championship México 2023" se llevó a cabo del 9 al 11 de agosto en Monterrey, México. Foto: Team Robotics del Pacífico

Un grupo de estudiantes del Chocó se convirtió en campeón del mundial de robótica, celebrado en Monterrey, México. Se trató del torneo mundial RoboRave International Championship 2023, con competidores de edades entre los 12 y 16 años (Lea también: Incendios forestales continúan en Colombia: 600 hectáreas se afectaron en Nariño).

Los ganadores fueron jóvenes que hacen parte del Team Robotics del Pacífico, quienes conquistaron los tres primeros lugares en las categorías juvenil y junior en Monrrey.

“Por primera vez en la historia, Chocó es campeón mundial de robótica educativa”, le dijo Kevin YurGaky, profesor y líder del Team Robotics del Pacífico, a Caracol Radio (Le podría interesar: En imágenes: las sorprendentes fotos de ciencia microscópica).

El RobotRave es un evento mundial reconocido por reunir a los mejores competidores de robótica de todo el mundo para competir en desafíos de robótica. Es por eso que, durante la competencia, los jóvenes del Chocó debían idear un mecanismo para que los robots transportaran pompones en el menor tiempo posible.

‘Hoy nuestro equipo hizo historia, logramos coronarnos campeones mundiales del Torneo RoboRave ChampionShip 2023 en Monterrey Nuevo León México 🇲🇽 ganando la final a China 🇨🇳 logramos 3 podios: 1.º lugar line Following + pelotas MS, 2.º lugar line following + pelotas Hs y 3.º lugar line following + pelotas MS’’, dijo el Team Robotics del Pacífico en su cuenta de Facebook (Lea también: Declararon cuarentena en Gorgona para prevenir contagios de gripe aviar).

Además, el RoboRave es reconocido por brindarle a sus participantes la posibilidad de aprender de los mejores profesionales en la industria de la robótica. Los asistentes también pueden ver de primera mano las últimas tendencias en tecnología y alentar a sus equipos favoritos.