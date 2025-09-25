Le anularán título profesional a Juliana Guerrero, postulada viceministra de Juventud

Juliana Guerrero fue postulada como nueva viceministra de la Juventud. Foto: Gustavo Torrijos

La Fundación San José anunció este jueves la anulación del título de contadora de Juliana Guerrero, postulada a viceministra de Juventud, tras establecer que no cumplió con todos los requisitos para graduarse.

Francisco Pareja, rector de la Fundación San José, le confirmó esta decisión a El Espectador. Esta medida ocurre en medio de investigaciones externas e internas para indagar sobre cómo Guerrero se graduó sin haber realizado las pruebas Saber Pro.

La decisión se produce tras las denuncias y críticas por la postulación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud. En especial, se cuestionó que en la segunda publicación de su hoja de vida por parte de Presidencia apareciera un título de pregrado que no figuraba en la primera postulación al cargo.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, aseguró que Guerrero, quien era funcionaria del Ministerio del Interior y según varias fuentes cuenta con el respaldo directo del presidente Gustavo Petro, pasó, en 15 días, “de tener una hoja de vida sin pregrado a tener un ‘título profesional’”, por lo cual exigió los certificados de este, que según los documentos oficiales es en la carrera de contaduría pública.

Posteriormente, surgieron más denuncias que señalaban que Guerrero se graduó sin haber presentado las pruebas Saber Pro, requisito en Colombia para obtener un título profesional.

Al preguntarle sobre esta situación al el rector de la Fundación Universitaria San José, Francisco Pareja, señaló, hace un mes, que no podía confirmar ni negar si Juliana Guerrero presentó las pruebas Saber Pro. “Yo no soy el Icfes para certificar si ella presentó o no la prueba. Lo que yo sé es por los medios de comunicación. Nosotros manejamos muchos alumnos, y hay una empresa que nos audita la certificación del todo el mundo, y nosotros actuamos sobre esa base”, sostuvo Pareja, en una llamada con este diario.

Frente a la pregunta de cómo se graduó Juliana Guerrero como contadora pública de la institución, si no hay certeza sobre este requisito, el rector Pareja explicó que el proceso está a cargo de una firma externa y que, en este caso, sería necesario revisar qué ocurrió.

En esta misma línea, en los últimos días, se conoció que la Fundación San José presentó una denuncia penal contra su hasta ahora secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, por posibles irregularidades en el proceso de graduación de Guerrero.

Ante esta situación, la Fundación San José manifestó que “no se descansará hasta confirmar plenamente que este es un caso aislado y que no afecta la confianza ni el compromiso que, por más de cuatro décadas, han caracterizado a nuestra Alma Máter”.

Por el momento, Juliana Guerrero, ni el Gobierno Nacional se han pronunciado sobre la decisión de la fundación universitaria de anular el título profesional de la postulada viceministra.

