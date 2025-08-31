Estos son los cuestionamientos que desde el Congreso le hacen a Juliana Guerrero

No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Al Departamento Administrativo de la Función Pública llegó una petición para que se conozcan los certificados de la experiencia y los estudios de quien llegaría a ser viceministra de la Juventud del Ministerio de la Igualdad.

Redacción Política
31 de agosto de 2025 - 08:01 p. m.
Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud.
Foto: Gustavo Torrijos
Congresistas de diferentes partidos no paran de cuestionar la posible llegada de Juliana Guerrero al cargo de viceministra de Juventud. Luego de que la Presidencia publicara por segunda vez su hoja de vida, esta vez con un estudio de pregrado que no se registró en la primera ocasión, varias voces del Legislativo han solicitado mayor transparencia en este proceso de nombramiento.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, aseguró que Guerrero, quien era funcionaria del Ministerio del Interior y según varias fuentes cuenta con el respaldo directo del presidente Gustavo Petro, pasó, en 15 días, “de tener una hoja de vida sin pregrado a tener un ‘título profesional’”, por lo cual exigió los certificados de este, que según los documentos oficiales es en la carrera de contaduría pública.

“Ya radiqué derecho de petición exigiendo cada soporte y certificación requerida para que demuestren este increíble cambio que a tantos jóvenes nos toma años de esfuerzo”, dijo la congresista, quien compartió en sus redes la solicitud hecha al Departamento Administrativo de la Función Pública, el pasado viernes 29 de agosto.

“Yo le quiero recordar al Gobierno que a los jóvenes nos cuesta años de esfuerzo y de sacrificio para conseguir un título profesional, como para que ahora esto esté ocurriendo”, dijo Pedraza, quien hizo hincapié en que no se entiende cómo la hoja de vida de Juliana Guerrero cambió en menos de 15 días.

Por otra parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, publicó este domingo una serie de cuestionamientos a la nueva funcionaria. En cuanto al tema de la experiencia, la congresista dijo que el cargo de viceministra requiere contar con título profesional y un posgrado en cualquier modalidad o el título de pregrado y al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada, requisitos que según Cabal no están acreditados.

“De acuerdo con la hoja de vida publicada, no cumple con ninguno de ellos. Revisar la Resolución 178 del 10 de abril de 2024. Recordemos que de manera express logró su título en contaduría”, explicó la también precandidata presidencial del uribismo, quien también cuestionó los ya denunciados viajes de Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, en aeronaves de la Policía.

Eso diario conoció que para delegar a Guerrero en ese puesto se generaron choques internos, precisamente porque la alteración de la norma requeriría, más allá de una orden presidencial, un proyecto de ley que cambiara los requisitos para convertirse en viceministro. En esa pelea, incluso, se analizó la posibilidad de usar el artículo 11 del Decreto Ley 770 de 2005 para justificar el “caso excepcional” de la próxima viceministra.

Cabe recordar que la próxima viceministra de Juventudes fue jefa de despacho del Ministerio del Interior, desde marzo de este año y hasta el 8 de agosto, y también delegada del programa presidencial en el Dapre desde abril. Previamente, se desempeñó como asistente secretaria ejecutiva del Dapre de noviembre de 2022 a enero de 2023 y enlace territorial del Ministerio del Interior entre marzo y agosto de 2023.

Por Redacción Política

pedrito opinador(59003)Hace 48 minutos
Estas muchachas son las novias y jibaras de petro y benedetti respectivamente. Ese son sus meritos y creo que se merecen mas porque soportar todas las bacanales, cochinadas y drogadiccion de esos dos vale mucho, sino preguntenle a la sarabia
Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 53 minutos
Me indignan todos los comentarios de esos polîticos baratos,pero mâs el de una persona,como Pedraza,que tuvo la oportunidad de educarse en la mejor universidad del paîs,pero a la que no ha sabido honrar,porque de la noche a la manana se volviô una engreîda,crecida,que molesta a los que somos de esa universidad.No le he oîdo un sôlo comentario,sobre la postulaciôn y que ella votarâ,en su elecciôn,de un corrupto y mediocre;como Camargo.Por quê el silencio?
