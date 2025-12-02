Anuncian condonación de créditos del Icetex para más de 1.100 estudiantes

Fachada del ICETEX Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Ministerio de Educación anunció la condonación, total o parcial, de créditos a 1.192 personas que habían adquirido una obligación con Icetex. De acuerdo con un comunicado publicado por la entidad, se trata principalmente de condonación de intereses para personas beneficiarias del programa “Ser Pilo Paga” y que, por diferentes razones, hoy tienen una deuda por no poder condonar el crédito.

La Central de Inversiones (CISA) hizo parte del proceso de condonación, que ya suma 8.345 personas, según la información publicada por el Mineducación. “Con esta condonación hoy garantizamos que ninguno de esos estudiantes que accedieron en su momento a una beca que pasó a ser un crédito con el Icetex vea frustrado sus sueños de culminar su carrera”, explicó la entidad en el comunicado.

Según el Mineducación, el plan de salvamento en el que trabajan junto a la Central de Inversiones cuenta con un presupuesto de COP 180.000 millones, y que incluye casos de créditos de la política de Ser Pilo Paga, además de víctimas del conflicto armado.

Todo esto ocurre en medio de las dudas sobre el presupuesto que tendrá Icetex para 2026 y después de un año en el que la entidad ha sido objeto de críticas, por recortes en presupuesto que estaban destinados a subsidiar los intereses en los créditos de miles de estudiantes.

Como parte de ese contexto, en medio de una entrevista concedida a El Espectador en octubre, Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, dijo que la entidad no podrá, por ahora, entregar nuevos créditos educativos a largo plazo.

Esta era una de las líneas de financiación que se ofrecía para que estudiantes empezaran a pagar la mayor parte de su crédito después de terminar sus estudios.

El anuncio de la condonación de los créditos se hizo en medio de un evento en el que participó Daniel Rojas, ministro de Educación, quien afirmó que con esto se están cumpliendo parte de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de alivios a los créditos educativos.

