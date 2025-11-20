Aplazan elección de nuevo rector de la Universidad Distrital: la sesión se retomará el 24 de noviembre

Las inscripciones cierran el 17 de noviembre de 2023. Foto: Universidad Distrital

En medio de la expectativa por la designación del nuevo rector o rectora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, una de las principales instituciones de educación superior públicas de Bogotá, el Consejo Superior Universitario (CSU) decidió aplazar el proceso de elección.

Según le confirmaron fuentes a El Espectador, la decisión de aplazar la sesión surgió de una propuesta de la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, que fue respaldada por la mayoría del CSU, con excepción del representante estudiantil.

Durante esta sesión del miércoles, se realizaron las entrevistas a los candidatos, que presentaron sus propuestas y visiones en torno a la universidad. Luego de esto se anunció un espacio de 60 minutos para la votación, sin embargo, se decidió posponer dicha decisión.

Con esta determinación, la sesión quedó agendada para el próximo lunes 24 de noviembre a las dos de la tarde. Entre la baraja de candidatos se encuentra María Eugenia Calderón, Omer Calderón, José Lizcano y Pablo Garzón. Este último fue el ganador de la votación que se hizo a la comunidad académica en los últimos meses.

Este último dato es clave, pues el año pasado se aprobó la reforma a los estatutos de la universidad, que implica modificaciones en la forma en que se elige el rector. En particular, se contempló que el 53 % del puntaje ponderado que define la designación proviene de la votación de la comunidad académica. En contraste, el 27 % viene de la votación de los miembros del CSU.

Este proceso no ha estado libre de controversias. En particular, ha habido críticas en torno a la habilitación del candidato Lizcano. Para aspirar al cargo de rector se estableció que los aspirantes deberán contar con cinco años de experiencia administrativa, cuatro de estos en educación superior.

“Lo que pasa con la habilitación de Lizcano es que no cumplía con este requisito. Hubo una reunión del Consejo de Participación, y se aceptó que no cumplía, sin embargo, se decidió se admitiera su candidatura , en lo que es una irregularidad en ese proceso”, aseguró Paola Andrea Vergara, docente de la Facultad de Ciencias y Educación de la U. Distrital.

Por su parte, la concejal Heidy Sánchez (Unión Patriotica) pidió, a través de su cuenta de X, “transparencia y respeto por este proceso y que la votación se realice el lunes, sin más aplazamientos”.

