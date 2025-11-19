Instalan Mesa Constituyente Universitaria en la U. Nacional, ¿qué viene ahora?

Ceremonia en el auditorio León de Greiff de la U. Nacional. Foto: Universidad Nacional

Este miércoles 19 de noviembre se instaló la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN) en la U. Nacional, una de las instancias claves para realizar reformas en la principal institución de educación superior pública del país.

La instalación de la mesa se realizó en el auditorio León de Greiff en la sede Bogotá de la Universidad Nacional, y tuvo como intervención inicial las palabras del rector Leopoldo Múnera, que impulsa la Constituyente Universitaria.

“La Mesa es un espacio de encuentro y toma de decisiones que refleja la diversidad de los territorios y los estamentos que constituyen la comunidad universitaria. Por ello, su tarea será liderar el proceso de reflexión colectiva y democratización del gobierno y la vida universitaria”, indicó Múnera, durante la ceremonia.

La Constituyente Universitaria, como explicamos en esta nota, busca la creación de espacios con una participación más democrática dentro de la institución. En el caso de la impulsada por Múnera, cuenta con cinco puntos esenciales: la composición, funciones y características de los cuerpos colegiados; la designación y elección de autoridades académicas; las formas y mecanismos de participación democrática; el fortalecimiento de la cultura política democrática y el reconocimiento de las organizaciones de la comunidad universitaria.

Celebramos un logro histórico. Después de décadas de lucha y trabajo colectivo por democratizar la vida universitaria, la comunidad UNAL y su equipo directivo hicimos realidad un sueño colectivo: nuestra Constituyente Universitaria.

Este logro es de todas, todos y todes 👏. pic.twitter.com/nCZnnDDToG — Carolina Jimenez Martín (@carojimenezm14) November 19, 2025

Por ejemplo, uno de los objetivos de los constituyentes es mejorar la estabilidad de los docentes ocasionales, pues se estima “que cerca del 30 % de los maestros de la institución educativa no están en carrera profesional. Además, se busca fortalecer reuniones de departamentos y órganos colegiados; derecho a elegir y ser reelegidos; y el acceso y participación en investigación y extensión”, indicó la universidad, a través de un comunicado.

Según se confirmó este miércoles, la Mesa Constituyente Universitaria estará conformada por 228 representantes de toda la comunidad universitaria, entre estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y pensionados de las nueve sedes.

¿Qué viene ahora en el proceso constituyente? Según precisó la universidad, en las próximas semanas se realizarán espacios de participación y se recogerán las propuestas que surjan de los espacios de diálogo de la comunidad universitaria.

Este proceso, sin embargo, ha sido recibido con escepticismo por otros sectores de la universidad. Diego Torres, físico y representante de los docentes en el CSU, aseguró a través de su cuenta de X que en “el ‘lanzamiento del ‘Proceso Constituyente’ en la Universidad Nacional, el grito más poderoso es el silencio, y la presencia más notoria es la ausencia”.

Lanzamiento del “Proceso Constituyente” en la @UNALOficial. El grito más poderoso es el silencio, y la presencia más notoria es la ausencia. pic.twitter.com/f4rRtfYJDq — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) June 19, 2025

Como comentó en esta nota hace varios meses, Camilo Younes, ingeniero electricista y docente de la Nacional, asegura que es que aunque la constituyente está siendo impulsada como una propuesta del rector Múnera, este proceso no se mencionaba en su programa de gobierno. Ronald Vargas, exrepresentante estudiantil en el CSU, por su parte, coincidió en que, aunque el tema se ha discutido por años, todavía no se comprende del todo su alcance.

