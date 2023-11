¿Aprender inglés gratis? Estas son algunas plataformas para dominar el idioma

YouTube: es la plataformas de video más grande del mundo y una de las más usadas en general, donde podrá encontrar diferentes canales en los que puede recibir una tutoría para aprender inglés de manera autodidacta. “Learn English with EnglishClass101″, “English with Lucy” y “English with Mr. Duncan” don algunos de los canales con mayor popularidad en la plataforma que no tiene costo.