Aprueban COP 86.000 millones para construir la Universidad de los Montes de María

Esta semana fueron aprobados COP 86.000 millones para la construcción del campus de la Universidad de los Montes de María, que se convertiría en una de las universidades más importantes de la región. Los recursos fueron aprobados a través del OCAD Regional Caribe, que administra dinero del Sistema General de Regalías.

El anuncio lo hizo Yamil Arana, gobernador de Atlántico, a través de las redes sociales de la Gobernación. “Es la oportunidad más importante de reivindicación social con las víctimas del conflicto armado”, dijo Arana.

El campus estará ubicado en El Carmen de Bolívar y llevará el nombre de una región que fue golpeada durante varios años, a finales de los 90, por la violencia del conflicto armado.

Según informó el funcionario, serán 30.000 m² de construcción que esperan iniciar en los próximos meses. Además, se espera que dé “oportunidades a más de 4.000 jóvenes que durante años han enfrentado barreras geográficas, económicas y sociales para acceder a la universidad”, explicó la Gobernación en un comunicado. Además de Bolívar, municipios de Sucre también podrían verse beneficiados con el proyecto.

Arana aseguró que, para la viabilización del proyecto, contaron con el apoyo del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda. Los recursos con los que se construirá hacen parte de las transferencias de regalías regionales que hace el Estado y que provienen de la explotación de recursos naturales, como el petróleo, en el país.

Uno de los puntos claves de esa gestión fue recibir el concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Educación para la Universidad de los Montes de María, un paso clave para poder constituirla formalmente como Institución de Educación Superior.

Aunque el proyecto contará inicialmente con 4.000 cupos, Arana aseguró que el ideal es llegar a 8.000 cupos en este campus de la Universidad de los Montes de María, buscando beneficiar a toda la región Caribe.

Aún no hay fecha para el inicio de la construcción, que deberá adjudicarse en los próximos meses de acuerdo con los planes comunicados por la Gobernación.

