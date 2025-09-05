ASCUN pide al Icetex revisar y corregir la medida de retirar subsidios

La decisión de retirar este subsidio fue anunciada hace algunos meses por la entidad. Foto: Óscar Pérez

Luego de conocerse que el Icetex retirará el subsidio a las tasas de interés a los créditos educativos, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) manifestó su preocupación ante la medida, ya que la consideran un retroceso en la construcción de un sistema educativo mixto, plural y diverso.

A través de un comunicado, la asociación sostuvo que la medida afecta de manera directa la permanencia de miles de jóvenes en el sistema de educación superior. Por esto, hicieron un llamado para que la decisión sea revisada y corregida, “pues de mantenerse, los impactos sobre el próximo semestre académico serán desafortunados y profundizarán aún más la difícil situación de los estudiantes que no han podido acceder a un crédito educativo para continuar sus estudios de educación superior”.

Aunque la medida del Icetex había sido anunciada hace varios meses, esta se ha implementado en dos etapas. Una, desde febrero de 2025, para los créditos en amortización. Sobre estos, ASCUN sostuvo que más de 234 mil estudiantes y egresados se podrían ver afectados. La otra etapa empezó a partir de agosto para los créditos en época de estudios.

Según el Icetex, la decisión se debe a la situación fiscal del país y a la regularización del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, explicó que “no se han recibido los recursos de la nación para continuar con esta medida. Para los estudiantes que financian sus programas con la entidad, en ningún momento se han modificado las condiciones originales de los créditos educativos ni se afecta la sostenibilidad del Icetex”.

ASCUN le solicitó al gobierno nacional que comunique de manera oficial y clara las medidas que se adoptarán para enfrentar esta situación y garantizar la continuidad académica de los estudiantes. Además le pide que asegure que los jóvenes de bajos recursos que aspiraban a matricularse en el segundo semestre de este año en universidades privadas, puedan iniciar o continuar sus estudios.

