Así está reaccionando la comunidad de la U. Nacional a la posesión de Ismael Peña

La decisión de Ismael Peña, de posesionarse como rector de la Universidad Nacional ante una notaría en Bogotá, ha generado varias reacciones en la comunidad universitaria. Aunque Peña se ha defendido diciendo que actuó de manera legal y siguiendo la recomendación de su equipo jurídico, con el fin de evitar una sanción, ha recibido varias críticas. (Sobre la legalidad y las dudas jurídicas del nombramiento de Peña le sugerimos leer este artículo)

Tanto algunas facultades, como grupos de profesores y de estudiantes, se han pronunciado exponiendo sus argumentos y pidiendo la búsqueda de salidas a la tensa situación que se vive en la universidad pública más grande del país.

Uno de los últimos comunicados se conoció este 7 de mayo y fue publicado por cincuenta profesores de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Unal. Entre los firmantes están Rodrigo Uprimny Yepes, investigador de Dejusticia y columnista de este diario, y Daniel García-Peña, viceministro de Relaciones Exteriores. En la carta manifiestan que están “preocupados e indignados con la actual crisis por la que atraviesa nuestra institución”.

“Es nuestro deber ético llamar la atención sobre la crisis de gobernabilidad universitaria generada por la falta de transparencia, el secretismo y la metodología de designación de rector (…) lo cual se ha visto gravemente profundizado por la decisión del profesor Ismael Peña”, se lee en el documento.

En el comunicado le piden al Consejo de la Facultad un pronunciamiento oficial sobre la situación y aseguran que desconocen a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. A sus ojos, su posesión fue “contraria al derecho”, “irregular y abiertamente inexistente”.

Aseguran, además, que el proceso de designación, hecha por el Consejo Superior Universitario (CSU) tiene “vicios de trámite y de fondo”. Recuerdan también que “en la actualidad no hay acta oficial del CSU suscrita debidamente por la ministra de Educación”, que es quien lo preside.

También rechazan la justificación que ha dado Peña, en la que señala una posible sanción en caso de no posesionarse, para realizar este proceso ante notario público. A consideración de este colectivo, esta justificación es falsa, además agregaron que en caso de no haberse posesionado Peña, la universidad no hubiera quedado acéfala.

“Es la oportunidad para que podamos transformar colectivamente el gobierno universitario y preservar la Autonomía y la democracia académica como bienes colectivos de nuestra Comunidad y de la Nación”, se lee en otro apartado de la carta.

Aquí se puede leer completa:

El Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

El Consejo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia fue otro de los órganos colegiados que se pronunciaron. En un documento con fecha del 6 de mayo de 2024, expresó que la posesión de Ismael Peña ante una notaría “fue apresurada y que no ha hecho más que profundizar y agudizar la crisis”.

A su parecer, se debe nombrar “a la mayor brevedad un rector encargado mientras se resuelve la designación del nuevo rector”.

Respecto a la anormalidad académica que se desarrolla en la institución por el paro indefinido, indica que “(…) los docentes y Consejos de Facultad debemos hacer los mejores esfuerzos para que el semestre 2024-I sea abarcado en su totalidad y pueda finalizar exitosamente”.

Por último, rechazan “las acciones violentas que se han presentado que no permiten el diálogo y el debate y que inducen al miedo”. Igualmente, instan al resto de la comunidad universitaria a rechazarlas de forma conjunta.

Red de Profesoras Nodo Universidad Nacional de Colombia

La red profesoral, con capítulos en Bogotá, Medellín y Manizales, en un comunicado firmado el 4 de mayo, también señalaron que no reconocen a Ismael Peña Reyes como rector, pues a sus ojos, el proceso de su designación fue irregular.

Aseguran que su posesión ante una notaría fue un “hecho inédito y lejano a los principios que él mismo expresaba defender cuando estaba en campaña”.

En el comunicado, firmado por 19 profesoras de las sedes Bogotá, Medellín y Manizales, la red exige que el CSU haga públicos los audios de la sesión que se llevó a cabo el 21 de marzo, en la que se designó a Peña como rector, “en aras del principio de transparencia que nos ha caracterizado”.

El grupo de docentes expresaron su solidaridad con los estudiantes, pues considera que “son las personas más afectadas por estos bochornosos acontecimiento”.

Facultad de Ciencias Humanas

Por su parte, el Equipo Directivo y el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas, bajo el Comunicado No. 006 de 2024, con firma del 3 de mayo, manifestaron que tampoco reconocen “la toma de posesión como rector llevada a cabo el día 2 de mayo de 2024 por parte del profesor José Ismael Peña ante notario público”.

Así mismo, consideran que el CSU “es la única instancia que puede posesionar a un rector o rectora en nuestra universidad (…) una vez se esclarezcan los mecanismos conducentes a la designación formal, se presente y se valide por parte del CSU el acta de posesión del 21 de marzo de 2024, aceptaremos las decisiones que este cuerpo colegiado adopte”.

Al CSU le solicitan “nombrar un rector o rectora encargado que pueda mantener la institucionalidad mientras se esclarece la designación y posterior posesión del rector en propiedad de la Universidad Nacional de Colombia”.

Instituto de Estudios Ambientales (IDEA)

Por otro lado, el Seminario de Profesores, máximo organismo consultivo del IDEA, publicó un comunicado en el que afirman que no reconocen a Ismael Peña como rector, pues, a su parecer, su designación “fue irregular, ilegítima y posiblemente ilegal, al igual que su posesión espuria en notaría”.

Sobre el CSU, indicaron que sus actos “faltan a la ética, al decoro y a los principios de transparencia y lealtad, valores inherentes al quehacer de la educación superior en el país y constituyen una ofensa moral para muchos de los miembros de la Universidad Nacional de Colombia”.

También se sumaron a la petición de “nombrar un rector o rectora encargado (a), que lidere un legítimo proceso de restauración de la normalidad académica y administrativa, que permita sacar a la Universidad de la profunda crisis en que la ha sumido lo sucedido en el CSU el pasado 21 de marzo”.

La Asamblea Multiestamentaria de la Sede Bogotá

La Asamblea Multiestamentaria, que reúne a una parte considerable de estudiantes, egresados y profesores de la U. Nacional, publicó un comunicado el 3 de mayo en el que le piden al Ministerio de Educación, entre otras cosas, que le exija al CSU “no posesionar a Ismael Peña y no firmar el acta del 21 de marzo.

Como ya lo han solicitado otros grupos estudiantiles, piden que se elija una rectoría que represente la decisión que fue tomada el 12 de marzo en la consulta, en la cual ganó Leopoldo Múnera. Para esta Asamblea lo que está sucediendo es una “manipulación normativa y jurídica”, que va “en contravía de todo intento de diálogo y acuerdo académico”.

El Comité de Representaciones Estudiantiles de Bogotá (CRES)

El otro grupo que representa a los estudiantes, el CRES, también se pronunció, asegurando que rechazan la posesión de Peña fue ilegítima e ilegal, así como el nombramiento de otros cargos administrativos por parte de Peña posterior a su posesión.

Críticas a la ministra de Educación, Aurora Vergara y respaldo a la elección de Peña

La situación también ha generado varias críticas a la ministra de Educación, por negarse a firmar el acta de la reunión en la que se designó a Ismael Peña, como rector de la Universidad Nacional. Por ejemplo, Diego Torres, representante profesoral ante el CSU, aseguró en un comunicado publicado en la mañana del 7 de mayo que no estaba de acuerdo con que los miembros de ese órgano deliberen y decidan sobre la situación actual del cargo de rector.

Según él, por razones estrictamente legales, “implicaría que participemos en una sesión que podría conllevar a una ilegalidad e incluso a un potencial delito por desconocer la designación realizada”. También dice que “no existe justificación alguna a las acciones ambiguas” de la ministra de Educación frente al acta de la sesión del CSU el 21 de marzo.

A sus ojos, lo que está sucediendo “quebranta la autonomía” de la Universidad Nacional y del sistema universitario colombiano.

Fernando Sánchez Torres, exrector de la Universidad Nacional, fue otra de las personas que criticó a Vergara. Su negativa de firmar el acta, escribió en una columna de El Tiempo, “configura una falta administrativa sancionable” y “da pábulo para que se continúe y se estimule el descontento”.

“¿No sería lógico que el presidente Petro y su ministra de Educación reflexionaran sobre los alcances que apareja la situación que se vive en el seno de la UN? Su intervención no atentaría contra la mal entendida autonomía universitaria, pues lo que se procuraría sería evitar la extralimitación de esta. Para no hacerse cómplices de lo que está sucediendo, lo indicado sería una desautorización o, por lo menos, un llamado de atención a la cordura, a que se permita volver a la normalidad”, anotó en su columna.

Moisés Wasserman, quien también fue rector de la Unal, publicó en su cuenta de X la columna de Torres, dándole un espaldarazo. “Completamente de acuerdo con sus afirmaciones”, apuntó.

Como ya habíamos reseñado en este diario, el grupo de exrectores había dado su respaldo a Peña en otro comunicado, publicado previo al episodio de la posesión. “Entendemos que haya sectores de la comunidad no satisfechos, pero el proceso se ajustó a las normas vigentes, a la Constitución y la Ley, las cuales han sido la base de los últimos cinco procesos de elección”, escribieron en el documento.

