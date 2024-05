Cancelan la sesión del CSU de la Universidad Nacional por falta de quorum

Con la reunión citada para hoy se buscaba definir la situación del cargo del rector.

Este martes 7 de mayo se había citado una reunión del Consejo Superior Universitario con el fin de abordar la crisis actual de la institución en torno a la designación y posesión de José Ismael Peña como rector, quien se posesionó la semana pasada por notaría al no contar con una firma de la ministra de Educación, Aurora Vergara, del acta que señala cómo fue el proceso de elección por parte del CSU.

La sesión, prevista para las 11:30, fue cancelada por falta de quorum. No asistieron ni el representante profesoral, Diego Torres, ni Ignacio Mantilla, representante de los exrectores, ni Verónica Botero, representante del Consejo Académico; aunque los tres le enviaron una constancia a la Secretaria General de la Universidad, Amanda Mora.

Tampoco asistió la representante de los estudiantes, Sara Jiménez, había renunciado y aunque el CSU no la había aceptado, Mora no recibió ninguna constancia de su parte.

(Lea: La solicitud de la Procuraduría a la U. Nacional sobre el proceso de elección de rector)

Con la reunión citada para hoy se buscaba definir la situación del cargo del rector, teniendo en cuenta que la posesión en notaría no tendría efectos jurídicos. La agenda establecida también incluía otros temas como la aprobación de la solicitud de los consejeros de que la Procuraduría intervenga en la construcción de la agenda del CSU; deliberar sobre la situación de prórrogas de las peticiones realizadas sobre este proceso; y tramitar y decidir sobre la renuncia presentada por la representante de los estudiantes, Sara Jiménez.

(Lea: “Nunca he solicitado intervención militar en la U. Nacional”: Ismael Peña a Petro)

Según afirmaron en un comunicado público María Alejandra Rojas y Danna Garzón, designadas del presidente Petro, y Victor Moncayo, nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior en la sesión ocurrió lo siguiente: Ismael Peña se hizo presente en la sala virtual, por lo que, siguiendo los procesos reglamentarios de la universidad, se le solicitó que se retirara.

Luego, Mora dio lectura a las constancias de Botero, Torres y Mantilla y, al precisar que no había comunicación de Jiménez, se estableció que no se “cumplió con el requisito establecido normativamente para deliberar por lo que no se puede realizar la sesión del cuerpo colegiado”.

En la constancia enviada por Torres a la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien preside el CSU, y a Mora, el profesor señala, entre otros motivos, que no es prudente que el CSU sesione hasta que la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado no se pronuncien sobre las acciones preventivas que se han iniciado.

(Lea: ‘Desde el inicio cuestioné la metodología con que se eligió al rector de la U. Nacional’)

Finalmente, Rojas, Garzón y Moncayo hicieron un llamado al CSU para que posibilite los escenarios de debate y toma de decisiones para buscar salida a la crisis que vive la Universidad, en diálogo con la comunidad universitaria.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚