Así le ha ido a 25 colegios de Bogotá que restringieron el uso de los celulares

El estudio menciona que los principales efectos negativos del uso de celulares se registran en las mujeres.

La Unión de Colegios Internacionales de Bogotá (UNCOLI) presentó los hallazgos iniciales de un estudio sobre los efectos que tiene el uso de los celulares en estos entornos escolares, como parte de la iniciativa “Desconectar para Conectar”, que tiene como objetivo aportar evidencia científica al debate educativo y social y promover prácticas que favorezcan entornos más equilibrados para niños y jóvenes en Colombia.

Esta agremiación, que reúne 27 colegios de la capital, tomó la decisión de implementar la restricción en el uso de estos dispositivos durante el horario escolar, incluso, en las rutas escolares. “Luego de la decisión era importante hacer un estudio a profundidad”, señaló Camilo Camargo, rector del Colegio Los Nogales y presidente de la UNCOLI.

La organización ya tiene los resultados preliminares de ese estudio que se aplicó en 25 colegios de la capital, donde participaron más de 11.000 estudiantes, padres de familia o acudientes y docentes. El trabajo contó con el apoyo de Ana Saavedra de la Universidad de Stanford, Horacio Álvarez del Banco Mundial y otros investigadores internacionales, según UNCOLI.

Uno de los resultados que resalta Camargo es que ahora “están más concentrados en su parte académica y socializan de manera más real, lo que se ha relacionado con una reducido incidentes de acoso escolar y mejoras en la convivencia”.

Los profesores y padres o acudientes están a favor de establecer restricciones al uso de teléfonos celulares en entornos educativos, según los resultados preliminares, pues más del 62% de los estudiantes recibió su primer celular antes de la edad que sus padres o acudientes consideran adecuada. A los 14 años, más del 95 % de los adolescentes ya cuentan con celular y acceso a redes sociales.

Otro de los hallazgos señala que los estudiantes que muestran mayores niveles de ansiedad reportan un mayor acceso y uso de redes sociales. Esto ocurre especialmente en mujeres adolescentes, y se estima que es algo que puede intensificarse con la edad.

“Entre los 14 y 16 años se reportan mayores dificultades para regular el tiempo de uso del celular. Los hombres informan un mejor autocontrol que las mujeres, quienes además reportan utilizar el dispositivo con más frecuencia como mecanismo de escape emocional ante la tristeza o el estrés”, dice la UNCOLI.

Para Camargo, estos resultados preliminares muestran que las políticas de restricción del uso de celulares en colegios que han adoptado “se asocian positivamente con la dinámica del aula y se relacionan con una percepción de mejora de los entornos de aprendizaje por parte de los profesores” subrayó.

