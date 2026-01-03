Así puede aplicar a las becas de posgrado que ofrece la OEA

Las becas aplican para estudios presenciales, virtuales o de ambas modalidades. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene abierta la convocatoria para aplicar a las becas de posgrados disponibles para los ciudadanos o residentes de los países de la OEA, (en total son 34, incluido Colombia). Las becas brindan un apoyo económico de hasta US $10.000 para costos de matrícula, seguro de salud, manutención, pasajes aéreos y materiales de estudio.

Los interesados podrán aplicar a maestrías, doctorados o proyectos de investigación para desarrollar en 2026. Las becas se otorgan por un período mínimo de un año y un máximo de dos años académicos, en cualquiera de los países de la OEA.

(Lea también: ¿Cuándo entran a clases los colegios públicos y distritales en enero de 2026?)

Los requisitos, además de ser ciudadano o residente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA, son tener un título universitario, contar con un promedio de notas notas superior al mínimo requerido por la universidad y ser competente en el idioma del programa y país de estudios.

La solicitud se puede hacer en línea, y el plazo máximo es hasta el 3 de abril. Para realizarla debe tener listos estos documentos:

Copia del último diploma universitario obtenido. (Pregrado o Maestría)

Copia del certificado de calificaciones del título universitario más alto obtenido o por obtenerse.

Dos cartas de recomendación, preferiblemente de profesores.

En caso de no estar trabajando actualmente, incluir una carta de algún profesor o alguien que considere pueda dar referencias sobre sus cualidades como estudiante o profesional.

Copia de su Identificación Oficial o pasaporte.

Curriculum Vitae no documentado

Copia del certificado de notas actual como prueba de matrícula o carta de admisión al programa de estudios para empezar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Una vez tenga listos estos documentos, deberá escanearlos en blanco y negro, y organizarlos en un solo archivo en formato PDF, el cual no debe pesar más de 8MB. Estos los debe enviar en la solicitud en línea. Después recibirá un correo electrónico de la OEA confirmando la recepción de su solicitud de beca y con una copia de la solicitud que llenó en formato PDF.

En junio, la OEA publicará los resultados de la selección de becarios en su página web.

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚