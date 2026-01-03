Logo El Espectador
¿Cuándo entran a clases los colegios públicos y distritales en enero de 2026?

Las fechas de ingreso cambian según el departamento o ciudad donde esté ubicado el colegio. Algunos iniciarán su periodo escolar el 19 de enero y otros a principios de febrero.

Redacción Educación
03 de enero de 2026 - 04:10 p. m.
En Colombia, el calendario escolar debe cumplir con 40 semanas.
Foto: Andrés Torres
En las próximas semanas iniciará el periodo escolar en Colombia. Entre el 19 de enero y el 2 de febrero, los estudiantes retomarán sus clases, como quedó establecido en los calendarios escolares que dejaron listos las instituciones antes del 1° de noviembre de 2025.

Cada municipio o departamento tiene flexibilidad a la hora de organizar su calendario escolar, de manera que se pueda adaptar a las “condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas”, como indica el Ministerio de Educación.

(Lea: Calendario del Sena 2026: fechas de inscripción para técnicos, tecnólogos y cursos gratuitos)

Por esto, no existe un único calendario que aplique en todo el país. Sin embargo, lo que sí tienen en común todos es que deben cumplir con cuarenta semanas de trabajo académico, distribuido en dos períodos semestrales. Asimismo, debe tener doce semanas de receso estudiantil, una de estas corresponde a la semana de receso escolar del mes de octubre.

La mayoría de las instituciones educativas oficiales de Colombia iniciarán sus clases el 19 y el 26 de enero. Sin embargo, hay un departamento que lo hará a principios de febrero.

En estos lugares comenzarán las clases el 19 de enero:

  • Antioquia
  • Magdalena
  • Bucaramanga
  • Norte de Santander
  • Cúcuta
  • Sincelejo
  • Tolima
  • Ibagué
  • Caldas
  • Popayán

En estas el 26 de enero:

  • Bogotá
  • Medellín
  • Barranquilla
  • Atlántico
  • Cartagena
  • Cauca
  • Valle del Cauca
  • Cali
  • Nariño
  • Pereira
  • Boyacá
  • Villavicencio
  • Cundinamarca
  • Pasto

El departamento donde iniciarán el 2 de febrero

  • La Guajira

¿Cuándo comienzan las vacaciones de mitad de año?

Así como la fecha de ingreso es diferente dependiendo del lugar, las vacaciones de mitad de año también. En Bogotá, Boyacá, Villavicencio y La Guajira, los estudiantes tendrán sus vacaciones desde el 22 de junio, hasta el 5 de julio. En Medellín, Barranquilla y Cauca saldrá el mismo día, pero regresarán el 12 de julio.

En otros lugares como Valle del Cauca, Cali, Nariño las vacaciones de mitad de año comenzarán el 29 de junio y finalizarán el 19 de julio. Por otro lado, en Antioquia, Magdalena, Bucaramanga, Norte de Santander, Cúcuta, Sincelejo, Tolima, Ibagué y Pereira, este periodo de receso irá del 15 de junio al 5 de julio.

Por Redacción Educación

