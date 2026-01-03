¿Cuándo entran a clases los colegios públicos y distritales en enero de 2026?

En Colombia, el calendario escolar debe cumplir con 40 semanas. Foto: Andrés Torres

En las próximas semanas iniciará el periodo escolar en Colombia. Entre el 19 de enero y el 2 de febrero, los estudiantes retomarán sus clases, como quedó establecido en los calendarios escolares que dejaron listos las instituciones antes del 1° de noviembre de 2025.

Cada municipio o departamento tiene flexibilidad a la hora de organizar su calendario escolar, de manera que se pueda adaptar a las “condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas”, como indica el Ministerio de Educación.

Por esto, no existe un único calendario que aplique en todo el país. Sin embargo, lo que sí tienen en común todos es que deben cumplir con cuarenta semanas de trabajo académico, distribuido en dos períodos semestrales. Asimismo, debe tener doce semanas de receso estudiantil, una de estas corresponde a la semana de receso escolar del mes de octubre.

La mayoría de las instituciones educativas oficiales de Colombia iniciarán sus clases el 19 y el 26 de enero. Sin embargo, hay un departamento que lo hará a principios de febrero.

En estos lugares comenzarán las clases el 19 de enero:

Antioquia

Magdalena

Bucaramanga

Norte de Santander

Cúcuta

Sincelejo

Tolima

Ibagué

Caldas

Popayán

En estas el 26 de enero:

Bogotá

Medellín

Barranquilla

Atlántico

Cartagena

Cauca

Valle del Cauca

Cali

Nariño

Pereira

Boyacá

Villavicencio

Cundinamarca

Pasto

El departamento donde iniciarán el 2 de febrero

La Guajira

¿Cuándo comienzan las vacaciones de mitad de año?

Así como la fecha de ingreso es diferente dependiendo del lugar, las vacaciones de mitad de año también. En Bogotá, Boyacá, Villavicencio y La Guajira, los estudiantes tendrán sus vacaciones desde el 22 de junio, hasta el 5 de julio. En Medellín, Barranquilla y Cauca saldrá el mismo día, pero regresarán el 12 de julio.

En otros lugares como Valle del Cauca, Cali, Nariño las vacaciones de mitad de año comenzarán el 29 de junio y finalizarán el 19 de julio. Por otro lado, en Antioquia, Magdalena, Bucaramanga, Norte de Santander, Cúcuta, Sincelejo, Tolima, Ibagué y Pereira, este periodo de receso irá del 15 de junio al 5 de julio.

