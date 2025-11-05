Así se puede inscribir a los cursos de inglés gratuitos que ofrece el SENA

El curso es virtual, y cuenta con el acompañamiento de un instructor del SENA. Foto: Pexels

Si quiere realizar un curso de inglés gratuito que al final le certifique el nivel en el que se encuentra, el SENA tiene una opción a la que puede acceder cualquier colombiano que tenga acceso a internet. Se trata del programa English Does Work, un curso virtual que busca llegar a todas las regiones del país y fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas en inglés de los colombianos.

El programa está compuesto por 13 niveles, que tienen relación con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Esto quiere decir que, si el estudiante cumple con todos los niveles podrá desarrollar un nivel intermedio de competencia en inglés.

El SENA cuenta con la prueba diagnóstica SPT (Sena Placement Test) que le permitirá conocer el nivel de inglés desde el cual recomienda que inicie la formación en el programa. Esta prueba tiene una duración de 45 minutos y podrá visualizar el puntaje obtenido una vez sea completada en su totalidad.

Cada uno de los niveles cuenta con recursos y herramientas interactivas que le permitirán al aprendiz poner en práctica sus saberes y ampliar su conocimiento. Los contenidos van desde comunicación en contextos personales y laborales, hasta justificar opiniones orales y escritas según el contexto social o laboral en el idioma extranjero. Además, el programa cuenta con un instructor encargado de orientar a los aprendices y ayudarlos a resolver cualquier inquietud.

Los estudiantes también tienen la oportunidad de asistir a sesiones explicativas virtuales o ver las grabaciones en el horario que se le facilite, pues están disponibles las 24 horas del día.

Los requisito básicas para inscribirse son

Ser mayor de 14 años de edad

Tener acceso a internet estable para clases virtuales

Conocimientos básicos de informática

Disponibilidad de tiempo

La inscripción se hace a través de la plataforma Betowa, del Sena, donde deberá iniciar sesión o registrarse, si no lo ha hecho antes. En este link encontrará todos los niveles disponibles para iniciar la inscripción. Si primero, desea hacer la prueba para saber en qué nivel empezar, acá está el enlace.

