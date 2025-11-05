Jonathan Vergara, exhabitante de calle, obtiene el mejor puntaje del ICFES en Bogotá

Jonathan Julián Vergara obtuvo el mejor puntaje del ICFES en Bogotá. Foto: Álvaro Clavijo - Secretaría de Integración Social

Jonathan Julián Vergara era habitante de la calle, un mundo al que llegó por “malas compañías que le hicieron conocer desde muy joven, el mundo de las sustancias psicoactivas”, recuerda en una entrevista con la Secretaría de Integración Social. Estuvo en las calles por más de seis años y dice que, por esta decisión, perdió a su familia y a su hijo. Hoy, luego de apostarle a la educación, obtuvo el mejor puntaje de Bogotá en las pruebas Icfes.

Sus profesores de la estrategia CIPREIA, un programa de educación flexible de Bogotá, fueron los encargados de anunciarle la noticia. En medio de la emoción, llamó a su mamá a contarle la noticia y dice que, al comienzo, le costó creer que había obtenido ese puntaje.

Vergara conoció esta estrategia hace dos años mientras asistía a los servicios de autocuidado. Tomo la decisión de inscribirse después de un punto de quiebre: “la pérdida de mi familia y su confianza. Fue muy duro estar un 31 de diciembre solo, sucio, sin bañarme”, anota a la secretaría. Su hijo también fue una motivación para participar del programa.

Cuenta que llegó a las calles de la ciudad desde muy niño, cuando conoció las drogas por malas compañías. “No sabía tantas cosas del ambiente en el lugar donde crecí, que era muy pesado en ese tiempo, hace 30 años, más o menos. Un lugar totalmente difícil para crecer”, agrega.

A su frustración por estar alejado de su familia se sumó un accidente de tránsito que sufrió y que afectó de por vida la movilidad de su brazo izquierdo.

La estrategia CIPREIA, que es una apuesta por la educación flexible, permite que las personas cursen distintos ciclos educativos, los cuales comienzan con la adquisición de habilidades de lectura y escritura. Al final, con el ciclo VI, pueden obtener sus títulos de bachilleres académicos. Además, hay refuerzos de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales.

Ahora, la apuesta de Vergara es estudiar alguna carrera relacionada con la ecología, ambiente o recuperación de material de reciclaje. Son temas que, asegura, le apasionan. Mientras encuentra algún apoyo para continuar con sus estudios, en su casa se adelantan los preparativos para su celebración de grado como bachiller, que será el 20 de noviembre.

