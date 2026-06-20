Inscripción a universidades públicas y derechos de grado serán gratis para unos estudiantes

Imagen de la Universidad Nacional de Colombia, la universidad pública más grande del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Ministerio de Educación anunció que acaba de expedir un nuevo decreto (0616 del 17 de junio de 2026, aunque aún no es público) en el que detalla una nueva regla para quienes se quieran inscribir a alguna institución de educación superior pública: de ahora en adelante, ese proceso será gratuito para unos grupos poblacionales. Algunos alumnos tampoco deberán pagar por los derechos de grado.

La medida funciona de la siguiente manera: el Mineducación se compromete a asumir el pago de hasta tres derechos de inscripción por aspirante. Es decir que el estudiante podrá inscribirse hasta en tres programas diferentes sin tener que desembolsar nada de su bolsillo.

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Pero, como explica esa cartera en un comunicado, a ese beneficio sólo podrán acceder los jóvenes colombianos que tengan entre 14 y 28 años y que pertenezcan al grupo A del SISBÉN IV, que agrupa la población que está en pobreza extrema, como lo detalla el Departamento Nacional de Planeación.

También serán beneficiarios quienes hagan parte del censo de comunidades y resguardos indígenas del Ministerio del Interior.

Los que apliquen deben ser personas que no tengan un título profesional universitario y “que no se encuentren ni hayan estado matriculados en un programa del nivel profesional en una institución de educación superior”.

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Aunque el decreto aún no ha sido publicado en la página web del Ministerio de Educación, según esa cartera, habrá un enlace con un formulario que deberá ser llenado por los aspirantes. Luego de que lo hagan, será el Mineducación el encargado de validar la información con las bases de datos del Estado. Si todo está correcto, le enviará un correo electrónico al alumno notificando el resultado.

Derechos de grado también libres de pago

Con el mismo decreto el Ministerio de Educación también eliminó el costo en el que tienen que incurrir algunos alumnos para poder graduarse de una institución de educación superior pública.

Al igual que el proceso de inscripción, la medida solo aplicará para los estudiantes que cumplan unos requisitos: deberán tener entre 14 y 28 años, deberán tener nacionalidad colombiana y pertenecer a grupos étnicos (indígenas, Rrom, afrocolombianos, raizales y palenqueros), comunidades campesinas, población con discapacidad o ser víctima del conflicto armado.

También pueden quedar exentos del pago quienes pertenezcan a los grupos A, B o C del Sisbén IV, que se refiere a personas en pobreza extrema, pobreza moderada o población vulnerable. En ninguno de los casos, el alumno debe haberse beneficiado previamente de esta medida.

Sin embargo, el Ministerio de Educación indica que la implementación “será progresiva” y estará sujeta “a la disponibilidad presupuestal”.

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