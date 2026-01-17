Ya abrieron la convocatoria de becas Colombia Biodiversa para alumnos de pregrado y maestría

Las becas buscan financiar proyectos de investigación relacionados con la biodiversidad colombiana. Foto: Richard León

La Fundación Alejandro Ángel Escobar anunció que ya está abierta la convocatoria de becas Colombia Biodiversa, que busca estimular la investigación en “temas relacionados con conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana”, señala en su página web.

Estas becas serán destinadas a financiar el desarrollo de una tesis de pregrado o de maestría de diferentes programas académicos. La idea es que los proyectos que se presenten estén relacionados con el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de Colombia.

“Con los recursos de cada beca se podrán cubrir todos los gastos asociados al desarrollo de la tesis de grado (como equipos y materiales, insumos de laboratorio, costos de viaje, manutención en campo, entre otros). En ningún caso los recursos podrán utilizarse como salario, ni para cubrir costos de matrículas universitarias”, dice la Fundación.

Requisitos para aplicar

El monto que ofrecen estas becas es de, máximo, COP 3′500.000 (tres millones quinientos mil pesos colombianos), el cual será desembolsado, únicamente, al estudiante.

Los estudiantes que participen deben ser de nacionalidad colombiana y estar inscritos en uno o más programas de pregrado o maestría que sean reconocidos por el Icfes. También pueden estar inscritos en una universidad extranjera que sea “formalmente reconocida”.

Quienes apliquen a las becas deben tener presente que los proyectos que postulen deben estar relacionados con los objetivos del Fondo de Becas Colombia Biodiversa: conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana. No importa el programa académico al que pertenezcan.

Otro de los requisitos que pide la Fundación es que las propuestas no excedan el 50 % del cronograma de ejecución al momento del cierre de la convocatoria.

Los recursos que se otorguen tampoco deben ser utilizados como salario, ni para cubrir costos de la matrícula universitaria.

Así mismo, quienes ya hayan participado en una convocatoria anterior del Fondo de Becas Colombia Biodiversa “no podrán inscribirse nuevamente en la misma categoría”.

¿Qué debe tener la propuesta?

De acuerdo a los requisitos de la Fundación, la propuesta que envíe el estudiante no debe exceder las cinco páginas tamaño carta. Debe estar escrita en letra Times New Roman de 12 puntos y con márgenes de 1.5 centímetros. Debe incluir:

Título Introducción de no más de cuatro (4) párrafos donde se incluya la relevancia de la investigación para la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad colombiana. Objetivo general. Objetivos específicos. Relevancia del estudio. Aproximación metodológica, la cual deberá ser clara y descriptiva, y mencionar si se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial (AI) en la elaboración de la propuesta, en qué momento del proceso de la investigación fueron o serán usadas y para qué; hacer mención en la metodología del permiso marco de colecta que ampara el muestreo de especies silvestres (si aplica). Resultados esperados. Bibliografía correctamente citada.

Igualmente, el participante debe enviar un presupuesto detallado y justificado, un cronograma de actividades, una carta del director/a de tesis, una carta de la facultad en papel membreteado, un certificado oficial de matrícula emitido por la universidad, una carta de recomendación y el documento de identidad.

El plazo para participar se vence el 20 de marzo de 2026 a las 5:00 p.m. Antes de esa fecha se debe diligenciar el formulario que está en este enlace.

