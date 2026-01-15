¿Está interesado en estudiar una maestría en el exterior? Gobierno de Finlandia abre becas Foto: Inteligencia Artificial

El Gobierno de Finlandia abrió nuevamente la iniciativa Joint Application to Higher Education, la cual tiene como objetivo ofrecer becas para las personas que estén interesadas en estudiar un programa de Bachelor’s y Master’s ofrecidos por instituciones de educación superior de este país.

Los programas serán ofrecidos de forma presencial y en inglés o finés, dependiendo de la maestría y de la institución. Las personas interesadas se podrán postular hasta en seis programas, pero deberán hacerlo en un único formulario.

Becas de educación en Finlandia

Cierre: 21 de enero de 2026 a las 3:00 p. m.

Modalidad: Presencial en Finlandia

Institución responsable: Sistema nacional de educación superior de Finlandia (Studyinfo – Opintopolku)

Idioma: Inglés o finés

¿Quiénes se pueden postular?

Personas residentes en Bogotá interesadas en cursar estudios de pregrado o maestría en el exterior.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la beca?

Finalizar o estar por finalizar estudios de educación media o superior.

Contar con los documentos académicos exigidos por cada programa.

Cumplir con los requisitos específicos definidos por la institución seleccionada.

Realizar la postulación dentro del plazo establecido.

¿Qué cubre la beca?

Parte de la matrícula, dependiendo del programa y de la institución.

Las personas deberán pagar una tarifa de aplicación de 100 euros para programas de Bachelor’s o Master’s. Este pago se realiza después de enviar la solicitud, siguiendo las instrucciones que llegarán por correo electrónico.

Datos clave de la beca

Cada persona puede seleccionar hasta seis programas académicos en una sola postulación, ordenados según su preferencia.

Solo se acepta un formulario por persona.

No se permiten aplicaciones fuera de fecha.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

