No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Educación

Becas Colombia Biodiversa: abren convocatorias para apoyar tesis de grado

Las becas ofrecen un beneficio económico de hasta $3.500.000 para cubrir los gastos que genere el desarrollo del trabajo de grado de pregrado o maestría.

Redacción Educación
08 de septiembre de 2025 - 10:39 p. m.
Las becas están dirigidas a proyectos enfocados en temas de biodiversidad
Las becas están dirigidas a proyectos enfocados en temas de biodiversidad
Foto: Getty Images/iStockphoto - Soft_Light
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación Alejandro Ángel Escobar abrió el 24 de julio la convocatoria para acceder a las Becas Colombia Biodiversa, dirigidas a proyectos de grado en pregrado y maestría sobre conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad de Colombia.

Las becas consisten en un apoyo económico de máximo $3’500.000 para cubrir gastos asociados al desarrollo de la tesis de grado, como equipos y materiales, insumos de laboratorio, costos de viaje, manutención en campo, entre otros. Este valor será desembolsado únicamente al estudiante beneficiado.

(Lea: Mineducación designó inspectora para vigilar la crisis de la U. de Antioquia)

La convocatoria está dirigida a estudiantes colombianos de distintos programas académicos cuyos temas de grado estén relacionados con los objetivos del Fondo de Becas Colombia Biodiversa: conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad del país. El programa donde estén inscritos los aspirantes debe ser reconocido por el ICFES o ser una universidad extranjera formalmente reconocida.

Para participar, los estudiantes deben presentar propuesta por escrito que no exceda las cinco páginas, donde incluyan los objetivos, la metodología y los resultados esperados. También deben adjuntar un presupuesto detallado y justificado de los costos, un cronograma de actividades, una carta del director o directora de la tesis, entre otros documentos que pueden consultar aquí.

El plazo para inscribirse va hasta 6 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m. y lo puede hacer a través de este link.

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Becas Colombia Biodiversa

Fundación Alejandro Ángel Escobar

Noticias hoy

becas de estudio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar