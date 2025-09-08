Becas Colombia Biodiversa: abren convocatorias para apoyar tesis de grado

Las becas están dirigidas a proyectos enfocados en temas de biodiversidad Foto: Getty Images/iStockphoto - Soft_Light

La Fundación Alejandro Ángel Escobar abrió el 24 de julio la convocatoria para acceder a las Becas Colombia Biodiversa, dirigidas a proyectos de grado en pregrado y maestría sobre conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad de Colombia.

Las becas consisten en un apoyo económico de máximo $3’500.000 para cubrir gastos asociados al desarrollo de la tesis de grado, como equipos y materiales, insumos de laboratorio, costos de viaje, manutención en campo, entre otros. Este valor será desembolsado únicamente al estudiante beneficiado.

La convocatoria está dirigida a estudiantes colombianos de distintos programas académicos cuyos temas de grado estén relacionados con los objetivos del Fondo de Becas Colombia Biodiversa: conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad del país. El programa donde estén inscritos los aspirantes debe ser reconocido por el ICFES o ser una universidad extranjera formalmente reconocida.

Para participar, los estudiantes deben presentar propuesta por escrito que no exceda las cinco páginas, donde incluyan los objetivos, la metodología y los resultados esperados. También deben adjuntar un presupuesto detallado y justificado de los costos, un cronograma de actividades, una carta del director o directora de la tesis, entre otros documentos que pueden consultar aquí.

El plazo para inscribirse va hasta 6 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m. y lo puede hacer a través de este link.

