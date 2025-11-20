Becas en la Universidad de los Andes de hasta 95%: así puede aplicar

Estudiantes en el campus universitario. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta el 30 de noviembre de 2025, estarán abiertas las admisiones del programa ‘Quiero Estudiar’ de las Universidad de los Andes, que ofrece hasta el 95 % de la matrícula semestral durante toda la carrera.

Este programa está dirigido para estudiantes nuevos admitidos a cualquier programa de pregrado de la universidad. Este apoyo tendrá la duración del programa académico y hasta dos semestres adicionales.

Lo invitamos a leer: Subsidio de sostenimiento del Icetex, así puede consultar si es beneficiario.

“Es un apoyo financiero que se otorga para apoyar los estudios de pregrado a jóvenes de excelentes calidades académicas y personales en la Universidad de los Andes. Cubre hasta el 95 % de la matrícula semestral durante toda su carrera. Una vez se gradúa, el estudiante se compromete a devolver el 20% de sus ingresos por el doble del tiempo que disfrutó del beneficio, los recursos aportados por los graduados serán utilizados en la misma modalidad para que otros estudiantes puedan ser apoyados”, precisa la universidad, en su sitio web.

Tenga en cuenta que este programa permite acceder a todos programas de pregrado de la Universidad de los Andes para estudiantes de cualquier región de Colombia.

📚¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Según precisó la universidad, estos son los requisitos que tienen que cumplir las personas interesadas:

Ser bachiller o estar cursando grado 11,

Tener entre 16 y 21 años,

Tener excelentes resultados académicos,

Cualidades personales sobresalientes,

Ser admitido a la universidad con Saber 11 o notas o ranking del Colegio.

“Los estudiantes admitidos con resultados de Saber 11 deben haber obtenido un puntaje mínimo de 380 para ser preseleccionados en este período”, precisa la universidad.

✍️ Estos son los documentos que deberá presentar

Las personas interesadas en aspirar a este programa deberán entrar una serie de documentación antes 30 de noviembre, fecha en la que se cierra las admisiones para el programa.

Entre los documentos que se piden al aspirante se encuentra una imagen del documento de identidad por las dos caras, certificado de notas o boletines definitivos de 9º, 10º y 11º (boletines parciales de 11º en caso de no estar graduado aún), la firma del Código de Honor de la universidad y la autorización para el tratamiento de datos personales firmado por el estudiante y los responsables económicos.

Por su parte, también se pedirá información sobre los padres y madres como documentos de identidad y, entre otras, su declaración de renta. A través de este enlace puede obtener más información sobre la documentación requerida.

“Tener en cuenta que, de no recibirse la documentación completa dentro del plazo establecido, su solicitud no podrá ser atendida. No se consideran extensiones de plazo y le solicitamos abstenerse de enviar documentación si no ha sido preseleccionado”, precisó la universidad.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚