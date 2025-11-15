Subsidio de sostenimiento del Icetex: así puede consultar si es beneficiario

El subsidio de sostenimiento es de más de COP 1'200.000. Foto: Icetex

Algunos de los estudiantes que tienen crédito con el Icetex se han estado haciendo, por estos días, una pregunta: ¿resultaron o no elegidos para recibir el subsidio de sostenimiento? Este “auxilio” es un monto que aprobó el gobierno para ayudar a solventar los gastos personales que tienen las personas con un préstamo educativo.

El subsidio equivale a la suma de COP 1.242.739 por semestre y, anualmente, tiene un incremento acorde con el Índice de Precios al Consumidor.

Sin embargo, no todas las personas que tengan crédito con el Icetex pueden aplicar este auxilio. Para obtenerlo, como se lee en la página web de la entidad, el estudiante debe ser beneficiario de alguna de las siguientes líneas:

- Tú Eliges 0%.

- Tú Eliges 25% con tasa subsidiada.

- Más colombiano que Nunca 10%.

- Alianzas.

- Protección Constitucional.

- Línea Fondo de Garantías Covid-19.

- Línea de Financiación Talento en mi Territorio 0% y 10%

Además, debe “estar registrado en la versión IV del Sisbén en los siguientes grupos de clasificación: A, B, hasta C7″.

Hay otro par de puntos que quienes apliquen deben tener presente. El primero es que la asignación del subsidio está sujeta a disponibilidad presupuestal. El segundo es que se prioriza a algunas poblaciones: las víctimas del conflicto armado en Colombia, los indígenas, la Red Unidos y Reintegradas, y a la población con la categoría más baja del Sisbén.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Hace un par de semanas, el Icetex publicó la lista de beneficiarios, en caso de que sus créditos hayan sido renovados para el período 2025 - II. En teoría, ese monto debió llegarles a las cuentas que inscribieron ante la entidad antes del 31 de octubre. Para llevar a cabo ese procedimiento, debieron haberla registrado en el sistema de Icetex virtual.

Para saber si resultó o no beneficiario puede visitar este enlace y dar clic en la parte izquierda donde dice “Consulta de beneficiarios”. Al hacerlo, se descargará una hoja de Excel en la que debe digitar su documento. Allí aparecerá si fue favorecido con el subsidio.

