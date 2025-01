Blue Origin lanza su primer vuelo espacial de órbita, aunque no logró aterrizar

El cohete New Glenn (NG-1) despegó en horas de la madrugada desde la estación espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. Foto: Blue Origin

Este jueves 16 de enero se lanzó el primer vuelo espacial de órbita de Blue Origin, la empresa estadounidense del multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon. Tras varios días de retraso, el cohete New Glenn (NG-1) finalmente despegó a las 2:03 am ET (7:03 am GMT) desde la estación espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos.

Poco después del lanzamiento, la empresa informó que New Glenn alcanzó la presión dinámica máxima y confirmó el primer corte del motor principal del cohete, además de la separación de etapas. “El propulsor comenzará a funcionar por inercia durante aproximadamente cuatro minutos”, publicó entonces Blue Origin en la red social X (antes Twitter). Luego, New Glenn cruzó la línea Kármán, el límite del espacio internacionalmente reconocido.

El cohete alcanzó su órbita prevista, cumpliendo así el objetivo principal de la misión. La empresa también comunicó el buen funcionamiento de la carga útil Blue Ring Pathfinder, la cual hace parte del proyecto de prototipos de logística orbital de la Unidad de Innovación de Defensa (DIU) de Estados Unidos. Durante el vuelo, se evaluaron las capacidades de comunicación de Blue Ring desde la órbita hasta la tierra. “Está recibiendo datos”, publicó la empresa.

A las 2:10 a.m., Blue Origin informó: “El cohete propulsor de New Glenn se está preparando para el aterrizaje. El cohete propulsor totalmente reutilizable comenzará su descenso de regreso a la Tierra, rumbo a Jacklyn, una plataforma de aterrizaje estacionada a varios cientos de millas de distancia”. Sin embargo, el propulsor se perdió en el descenso.

“Sabíamos que aterrizar la primera etapa en el primer intento era ambicioso. Aprenderemos, perfeccionaremos y aplicaremos ese conocimiento en nuestro próximo lanzamiento en primavera. Estamos encantados con el resultado de hoy”, aseguró la compañía.

El evento marca la entrada de Blue Origin al lucrativo mercado del lanzamiento orbital tras varios años de vuelos suborbitales de su cohete New Shepard, de tamaño más pequeño y que ha transportado tanto pasajeros como cargas útiles en cortos viajes al espacio.

Por su parte, el multimillonario Elon Musk, fundador de la empresa aeroespacial SpaceX, la cual ha demostrado su dominio sobre la industria de vuelos espaciales, felicitó a Jeff Bezos y al equipo de Blue Origin a través de una publicación en su cuenta de X.

