Calendario académico Universidad Nacional 2026: fechas de clases, vacaciones y más

Las clases del primer semestre en la Universidad Nacional iniciarán el 2 de febrero. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque las clases en las diferentes instituciones educativas aún no han empezado en este 2026, los calendarios académicos ya están listos. En noviembre, la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, emitió la resolución donde detalla las fechas en las que iniciarán las clases, las vacaciones, las ceremonias de grado, y hasta los exámenes de admisión de pregrado y posgrado, tanto para el primer como para el segundo semestre de 2026.

Esta universidad, la principal institución pública de educación superior del país, cuenta con nueve sedes y más de 90 programas de pregrado. Aunque hay un calendario que aplica a nivel nacional, los Consejos de Sede son los encargados de expedir el calendario académico detallado para los programas de pregrado, posgrado y las actividades académicas y administrativas específicas de la Sede.

(Lea: “Inquietud y malestar”: Consejo Académico se pronuncia tras remplazo del rector en la UdeA)

Cada uno tiene unas directrices que pueden variar dependiendo de la duración de los programas, pues hay unos de 16 semanas, otros entre 17 y 20, y otros, como los del área de la Salud, que superan las 20 semanas.

Teniendo en cuenta esto, estas son las fechas claves del calendario académico de la Unal este año a nivel nacional:

Primer semestre 2026:

Inscripción de asignaturas: Hasta el 31 de enero

Inicio de clases: 2 de febrero

Semana santa: del 30 de marzo al 3 de abril

Examen de admisión Pregrado: 26 de abril

Examen de admisión Posgrado: 22 de mayo

Finalización de clases: 30 de mayo

Plazo para reportar las calificaciones: Hasta las 8:00 p.m. del 9 de junio

Periodo intersemestral:

22 de junio al 24 de julio

La Universidad aclaró que este periodo será opcional para las sedes que quieran ofertar asignaturas y que cuenten con los recursos para realizarlo.

Segundo periodo 2026

Inscripción de asignaturas: Hasta el 1 de agosto

Inicio de clases: 3 de agosto

Semana universitaria: del 21 al 25 de septiembre

Examen de admisión Pregrado: 20 de septiembre

Examen de admisión Posgrado: 16 de octubre

Finalización de clases: 28 de noviembre

Plazo para reportar las calificaciones: Hasta las 8:00 p.m. del 9 de diciembre

Ceremonias de grado Universidad Nacional

Inscripción de candidatos a grado (primera ceremonia): del 9 al 24 de febrero

Primera ceremonia de grado: del 13 al 24 de abril

Inscripción de candidatos a grados (segunda ceremonia): del 22 junio al 7 de julio

Segunda ceremonia de grados: del 24 de agosto al 4 de septiembre.

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚