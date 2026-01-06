Calendario académico Universidad Nacional 2026: fechas de clases, vacaciones y más

Escucha este artículo
Aunque las clases en las diferentes instituciones educativas aún no han empezado en este 2026, los calendarios académicos ya están listos. En noviembre, la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, emitió la resolución donde detalla las fechas en las que iniciarán las clases, las vacaciones, las ceremonias de grado, y hasta los exámenes de admisión de pregrado y posgrado, tanto para el primer como para el segundo semestre de 2026.
Esta universidad, la principal institución pública de educación superior del país, cuenta con nueve sedes y más de 90 programas de pregrado. Aunque hay un calendario que aplica a nivel nacional, los Consejos de Sede son los encargados de expedir el calendario académico detallado para los programas de pregrado, posgrado y las actividades académicas y administrativas específicas de la Sede.
Cada uno tiene unas directrices que pueden variar dependiendo de la duración de los programas, pues hay unos de 16 semanas, otros entre 17 y 20, y otros, como los del área de la Salud, que superan las 20 semanas.
Teniendo en cuenta esto, estas son las fechas claves del calendario académico de la Unal este año a nivel nacional:
Primer semestre 2026:
- Inscripción de asignaturas: Hasta el 31 de enero
- Inicio de clases: 2 de febrero
- Semana santa: del 30 de marzo al 3 de abril
- Examen de admisión Pregrado: 26 de abril
- Examen de admisión Posgrado: 22 de mayo
- Finalización de clases: 30 de mayo
- Plazo para reportar las calificaciones: Hasta las 8:00 p.m. del 9 de junio
Periodo intersemestral:
- 22 de junio al 24 de julio
La Universidad aclaró que este periodo será opcional para las sedes que quieran ofertar asignaturas y que cuenten con los recursos para realizarlo.
Segundo periodo 2026
- Inscripción de asignaturas: Hasta el 1 de agosto
- Inicio de clases: 3 de agosto
- Semana universitaria: del 21 al 25 de septiembre
- Examen de admisión Pregrado: 20 de septiembre
- Examen de admisión Posgrado: 16 de octubre
- Finalización de clases: 28 de noviembre
- Plazo para reportar las calificaciones: Hasta las 8:00 p.m. del 9 de diciembre
Ceremonias de grado Universidad Nacional
- Inscripción de candidatos a grado (primera ceremonia): del 9 al 24 de febrero
- Primera ceremonia de grado: del 13 al 24 de abril
- Inscripción de candidatos a grados (segunda ceremonia): del 22 junio al 7 de julio
- Segunda ceremonia de grados: del 24 de agosto al 4 de septiembre.
