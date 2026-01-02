Logo El Espectador
Calendario del Sena 2026: fechas de inscripción para técnicos, tecnólogos y cursos gratuitos

El SENA abrirá inscripciones para su primera convocatoria presencial y a distancia de 2026 el 29 de enero, ofreciendo programas técnicos, tecnológicos y cursos gratuitos, además de la certificación de habilidades agrícolas con CampeSENA.

Redacción Educación
02 de enero de 2026 - 08:23 p. m.
Foto: Tirachard Kumtanom / Pexels
El Sena ya tiene listo el marco legal y administrativo de la primera convocatoria de formación presencial y a distancia para este 2026. Las fechas ya están definidas. Según la Resolución 1-03865 de 2025, las inscripciones comenzarán el próximo 29 de enero y se extenderán hasta el 5 de febrero de 2026 (modalidad presencial)

Para este año, la institución tiene previsto realizar al menos cuatro convocatorias presenciales y a distancia, así como cuatro convocatorias virtuales, que se irán habilitando a lo largo de la vigencia. La entidad ofrece programas técnicos, tecnológicos y formación a nivel de operario y auxiliar, además de procesos de certificación de competencias laborales. En ese frente, el SENA ya puso en marcha la primera convocatoria de CampeSENA, orientada a certificar los saberes y habilidades agrícolas de miles de colombianos vinculados a la economía campesina.

En cuanto a las modalidades, las convocatorias virtuales permiten cursar programas del SENA desde cualquier lugar, con mayor flexibilidad horaria. Sin embargo, las fechas específicas de inscripción para la modalidad virtual en 2026 aún no han sido anunciadas y serán informadas posteriormente por la entidad.

Recuerde que para acceder a cualquier programa —desde cursos cortos hasta técnicos o tecnólogos— es obligatorio crear un usuario en la plataforma oficial del Sena, conocida como Betowa (antes llamada Sofía Plus). El registro se hace en línea y consiste en validar el documento de identidad, aceptar los términos del servicio y completar un formulario con datos personales y de contacto.

El sistema exige además crear una contraseña segura, cumpliendo requisitos mínimos de letras, números y caracteres especiales. Una vez finalizado el proceso, el usuario queda habilitado para inscribirse en la oferta educativa.

Más allá de los documentos, el Sena establece condiciones mínimas para garantizar que el estudiante pueda aprovechar la formación: tener más de 14 años (en la mayoría de los programas), contar con conexión a internet estable, disponer de un computador, tableta o celular funcional. tener conocimientos básicos de informática y contar con tiempo, disciplina y compromiso para el estudio autónomo.

Finalmente, recuerde que no hay costos por inscripción, matrícula ni certificación, y no se requieren intermediarios. La entidad advierte que cualquier cobro es irregular.

Por Redacción Educación

