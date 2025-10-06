Colegios privados tienen dudas sobre proceso de clasificación de Mineducación

Imagen de referencia. En una comunicación enviada el 6 de octubre de 2025 al ministro Daniel Rojas Medellín, la MNEP aseguró que, aunque participó en reuniones convocadas por el Ministerio para revisar la Guía 4, no hubo una concertación real sobre los ajustes y modificaciones del documento. Foto: Pixabay

La Mesa Nacional de Educación Privada (MNEP), que agrupa algunas confederaciones y asociaciones de colegios privados en Colombia, pidió al Ministerio de Educación suspender la aplicación de la Guía 4 versión 11, documento que regula la evaluación y clasificación de las instituciones privadas para la definición de tarifas.

En una comunicación enviada el 6 de octubre de 2025 al ministro Daniel Rojas Medellín, la MNEP aseguró que, aunque participó en reuniones convocadas por el Ministerio para revisar la Guía 4, no hubo una concertación real sobre los ajustes y modificaciones del documento.

“Con sorpresa no grata observamos que las pautas esbozadas por ustedes en la reunión del 27 de agosto no se cumplieron, marcando un derrotero distinto que impidió obtener respuestas claras a los planteamientos sustentados”, señaló la carta firmada por Diana Paola Blanco Flórez, coordinadora nacional de la MNEP.

El colectivo, que reúne organizaciones como ACBI (Asociación de Colegios Bilingües de Colombia), ANDEP (Asociación Nacional de Educación Privada), CONACED (Confederación Nacional Católica de Educación), CONEP (Confederación Nacional de Educación Privada), ASPAEN (Asociación para la Enseñanza) y UNCOLI (Unión de Colegios Internacionales, entre otras, advirtió que el nuevo formato de la Guía presenta “protuberantes errores” en su estructura y aplicación. Entre ellos, citan desorganización documental, preguntas inadecuadas al contexto institucional, exigencias poco viables y aspectos que exceden la competencia educativa, como ítems relacionados con servicios de alimentación que corresponderían a la Secretaría de Salud.

Según la MNEP, estos errores generan cargas administrativas innecesarias y afectan la gestión educativa de los colegios privados.

Por eso, solicitaron a las instituciones afiliadas abstenerse de ingresar información en la plataforma EVI (donde se diligencia la Guía) hasta que se convoque una nueva mesa de trabajo con el MEN para concertar los ajustes necesarios.

“Hasta tanto la Guía 4 no haya sido efectivamente ajustada, consideramos inadecuado aplicarla, puesto que sería comenzar erradamente esta nueva edición”, subrayó la MNEP en el comunicado.

La Mesa también pidió al Ministerio reconocerla como un interlocutor válido que representa al mayor número de colegios privados del país y propiciar un diálogo basado en la confianza y la concertación, en lugar de una “voz impositiva del querer gubernamental”.

El documento cierra con un llamado a mantener un espíritu de diálogo que permita avanzar en una propuesta tarifaria para 2026 equilibrada y coherente con la realidad de las instituciones privadas.

