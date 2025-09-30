Colombia, entre los cuatro países de Latinoamérica con menos profesionales con doctorado

Títulos de técnico o tecnólogos, pregrado, maestría y doctorado son algunos de los que se pueden convalidar. Foto: Pexels

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana hizo una radiografía sobre la situación actual de los estudios de maestría y doctorados en Colombia, lo cual se denomina “formación de alto nivel”. A través de un análisis de datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), los investigadores evaluaron estos niveles de formación en el país, así como sus mecanismos de financiamiento y el acceso a estos programas.

El análisis arrojó que, para 2022, el país contaba con 2.227 personas con una maestría por cada millón de habitantes. Esto quiere decir que, en comparación con otros países de Latinoamérica, Colombia tiene buenos niveles de población con este nivel de formación, pero no respecto al resto del mundo. En cuánto a doctorados, los resultados son desalentadores, apunta el LEE, pues hay apenas 18 personas con este nivel de estudios por cada millón de habitantes. “Así, Colombia se encuentra con los niveles más bajos con profesionales con doctorados a nivel Latam y mundial”. Nuestro país se posiciona entre los primeros cuatro de Latinoamérica con menor número de profesionales con doctorado, por debajo de México, Argentina y Chile.

Más recientemente, según el informe, 39.317 personas se graduaron de programas de maestría y 1.349 de doctorados en 2024. Para ese mismo año, de las 305 Instituciones de Educación Superior (IES) registradas, únicamente 89 correspondían a universidades, que son las que pueden brindar formación en estos niveles. De ellas, 33 eran de carácter oficial, 55 no oficial y una pertenecía al régimen especial.

Ahora, para 2025, entre estas universidades se ofrecen 2.901 programas de maestría, 483 de doctorado y 686 programas de especialización médico-quirúrgica. En Bogotá se ofrece el 35 % de las maestrías (equivalente a 1.025), el 30 % de los doctorados (143) y el 41.4 % de las especializaciones médico quirúrgicas (284). Además, este año se han registrado 127 nuevos programas de formación de alto nivel en el SNIES.

La formación de alto nivel, explica el LEE, responde a los programas de maestría (nivel 7), doctorado y especializaciones médico-quirúrgicas (nivel 8), orientados al desarrollo de competencias avanzadas de investigación, innovación y aplicación del conocimiento. “Su importancia radica en que la disponibilidad de profesionales con formación posgradual está directamente asociada con la capacidad de un país para generar nuevo conocimiento, impulsar la innovación tecnológica, mejorar su productividad y fortalecer su competitividad internacional”, afirma Gloria Bernal, directora del laboratorio.

En medio de la urgencia por impulsar la formación de alto nivel en el país, se han implementado estrategias y mecanismos de financiamiento y acceso. Un ejemplo son los créditos del Icetex, que se encuentran sujetos a su disponibilidad presupuestal. De acuerdo con el LEE, este año la entidad se ha visto enfrentada a una mayor presión financiera.

Mientras que en 2024 se otorgaron 114 créditos del Icetex para doctorado y 1.345 para maestría, para 2025 se proyecta una caída por la asignación de apenas 10.000 créditos para todos los tipos de formación, incluyendo pregrado, especializaciones y formación de alto nivel. Esto, subraya el laboratorio, “supone un desafío, ya que anteriormente se daban en promedio 30.000 créditos para todos los tipos de formación”.

Pero el Icetex, además de administrar líneas de crédito educativo, desempeña un papel clave en la gestión de programas de becas, son financiados por universidades internacionales y gobiernos cooperantes para que la formación de alto nivel de los estudiantes en el extranjero.

Sobre este punto, los investigadores encontraron que dentro de los programas de becas de maestría ofertados en 2025, no se identificó ninguna institución ubicada en los primeros 300 lugares del ranking QS World University Rankings, “lo cual plantea serias dudas sobre la pertinencia y el impacto de este tipo de formación para el fortalecimiento real del capital humano avanzado en Colombia”, se lee en el informe.

El reporte también se enfocó en los principales programas de apoyo de Colfuturo, para la formación de alto nivel en el exterior de los profesionales colombianos. En lo que va del 2025, señala el análisis, hubo una reducción de aproximadamente 750 personas beneficiadas por los mecanismos de Colfuturo, en comparación con 2024.

“Otras estrategias incluyen becas e incentivos para formación doctoral, financiadas directamente de parte de Minciencias”, recuerda el LEE. “Sin embargo, el Minciencias no ha abierto una nueva convocatoria desde el 2023, asociado a la asignación presupuestal de la entidad, lo que reduce oportunidades para que más estudiantes puedan acceder a becas para la formación de alto nivel. Además, se debe considerar que este año se vence el Conpes 3835 de 2015, que enmarcaba el convenio Colciencias – Colfuturo, y no se continuará con el convenio con Fulbright”.

A ojos de Luz Karime Abadía, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Javeriana, la situación de la formación de alto nivel y la inversión en ciencia, tecnología e innovación en Colombia es crítica. “Los recursos son insuficientes frente a los retos que enfrenta el país y el rezago con respecto a otras naciones de la región se profundiza. Sin un compromiso sostenido del Estado, el sector productivo y la academia, corremos el riesgo de limitar nuestra capacidad de generar conocimiento, innovación y desarrollo sostenible”, advierte.

