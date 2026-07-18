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Colombia presenta su plan de educación para los próximos 10 años

El objetivo de este nuevo documento, señaló el ministro Daniel Rojas, es plantear la educación como un derecho humano fundamental, gratuito e irrenunciable, y convertirla en una política de Estado de largo plazo.

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Redacción Educación
18 de julio de 2026 - 01:33 a. m.
El Plan Decenal de Educación fue presentado este viernes 17 de julio en Bogotá.
El Plan Decenal de Educación fue presentado este viernes 17 de julio en Bogotá.
Foto: Ministerio de Educación

El ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó junto a su equipo el IV Plan Decenal de Educación, la hoja de ruta que orientará la educación colombiana durante los próximos diez años. En el documento, de 143 páginas, el Gobierno propone una transformación amplia del sistema educativo, según explicó Rojas.

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Por Redacción Educación

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