La Universidad Javeriana abre vacantes para profesores: estas son las ofertas

Campus de la Universidad Javeriana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este viernes, 17 de julio, la Pontificia Universidad Javeriana publicó un post en su cuenta de Linkedin en el que anunció que tiene abiertas varias vacantes para profesores.

La Universidad está buscando candidatos para los siguientes empleos:

Profesor/a de cátedra para el Departamento de Física.

Profesor/a para el Departamento de Enfermería en Salud Colectiva.

Profesor/a para el Departamento de Medicina Interna.

Profesor/a para la Facultad de Educación.

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Así mismo, indicó que hay vacantes en otros cargos dentro de la Universidad. Por ejemplo, está buscando un profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Contaduría Pública e Ingeniería Industrial; un asesor (a) educativo; un auxiliar de gestión por procesos y un técnico de automatización y producción industrial.

Para aplicar, basta con que el interesado ingrese a la página web de la Universidad Javeriana y busque la opción “Trabaje en la Javeriana”, en la parte inferior del portal.

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En “candidatos” se puede observar toda la oferta dando clic en “ver todo”. Allí hay que buscar la convocatoria de interés e ingresar la hoja de vida siguiendo las instrucciones.

“La Pontificia Universidad Javeriana adelanta los procesos de selección de manera directa sin intermediarios, y no solicitará al candidato la realización de pagos o participación en cursos como medio para la postulación a las vacante”, recuerda la Universidad.

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