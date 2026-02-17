¿Cómo planea el rector encargado Héctor García sacar a la U. de Antioquia de la crisis?

Héctor Iván García, médico de formación y director del Instituto de Investigaciones Médicas, asumió desde el pasado 20 de enero como rector encargado de la Universidad de Antioquia.
Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
La Universidad de Antioquia atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. En medio de una profunda crisis financiera, el Ministerio de Educación removió, el pasado 30 de diciembre, a John Jairo Arboleda como rector en propiedad e impuso un esquema de inspección y vigilancia, una medida excepcional para la principal universidad pública del departamento.
