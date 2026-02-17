¿Cómo planea el rector encargado Héctor García sacar a la U. de Antioquia de la crisis?

“Levantar la medida lo antes posible”. Esa es la misión que se trazó Héctor Iván García, quien asumió el 20 de enero como rector encargado de la Universidad de Antioquia tras la decisión del Ministerio de Educación de imponer una medida de inspección y vigilancia, en medio de una de las crisis financieras más complejas que ha enfrentado la institución.