Universidad Internacional de Valencia ofrece becas para estudiar maestría. ¿Cómo aplicar?

Algunos de los programas en los que se ofrecen las becas son Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico, Big Data y Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Gestión Deportiva. Foto: Getty Images

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) tiene abierta una convocatoria en la que ofrece becas del 60 % del valor de la matrícula para los estudiantes colombianos que decidan estudiar una maestría en esta institución educativa privada española.

La convocatoria, que cerrará a las 5:00 p.m. del próximo lunes 2 de marzo, cubre 54 becas por el 60 % del valor de la matrícula en 54 programas, de los más de 130 que ofrece la VIU.

Algunos de los programas en los que se ofrecen las becas son Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico, Big Data y Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Gestión Deportiva, entre otros. En este link puede revisar los más de 50 programas a los que puede aplicar.

¿Quiénes pueden aplicar a las becas para maestría virtual de la Universidad Internacional de Valencia?

Para aplicar a la convocatoria, las personas deben tener entre 21 y 65 años, así como contar con un título profesional o equivalente, que esté avalado por la autoridad educativa competente.

Además, deben contar con un promedio mínimo de notas de 3,7 sobre 5 en el pregrado “de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia o su equivalente”.

Adicionalmente, los aspirantes deben acreditar un mínimo de un año de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario y con la admisión definitiva por parte de la Universidad Internacional de Valencia.

De acuerdo con las condiciones de la convocatoria, las maestrías deben ser cursadas entre abril de 2026 y 2027, o entre octubre de 2026 y 2027. Si quiere conocer más detalles de esta convocatoria, puede ingresar al siguiente enlace.

En los últimos años, los posgrados virtuales se han convertido en una alternativa educativa cada vez más atractiva, por la duración y costo de los programas, así como por la flexibilidad que algunos de ellos brindan para cumplir con las materias y obligaciones de los programas.

Sin embargo, como hemos contado en estas páginas, el aumento de estos programas también ha planteado retos e inquietudes entre distintos del sector educativo, quienes alertan por la calidad de algunos de estos programas, así como por las ofertas, a veces fraudulentas, de homologación de los títulos obtenidos.

Por eso, la recomendación de las autoridades y expertos es consultar la validez del programa al que se piensa inscribir, además de si la institución educativa cuenta con registro jurídico en nuestro país o el país de origen.

