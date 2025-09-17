¿Cómo saber si estoy inhabilitado por el SENA? Estas son las razones y sanciones

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Foto: SENA

Si en algún momento ha tratado de ingresar a la página del SENA para inscribirse en un curso y no ha podido, es posible que tenga una sanción por incumplir alguna norma del reglamento de la institución, o que su usuario esté bloqueado o inactivo. En ambos casos, hay varias cosas que debería saber para poder continuar con su proceso de inscripción.

Primero, para saber si se encuentra inhabilitado, lo que debe hacer es ingresar a la plataforma SENA Sofia plus. Si no puede ingresar, es posible que su usuario esté bloqueado o inactivo. Esto puede ocurrir por dos razones: una, porque no ha ingresado periódicamente a la plataforma, o dos, porque lo ha intentado tres veces con información errada.

En el caso de los aspirantes o aprendices que presenten este caso, lo que debe hacer para desbloquear su usuario es comunicarse con la Línea de atención gratuita en Bogotá al 601-3430111 o desde el resto del país al 018000 910270.

Por otro lado, si no se pueden inscribir por alguna sanción, el proceso puede tardar un poco más. Según el Reglamento del Aprendiz, hay varias sanciones que el SENA puede aplicar si hay incumplimiento por parte de los estudiantes. La más grave, y por la que puede estar inhabilitado, es la cancelación de la matrícula. Esta sanción impide que se inscriba en un nuevo programa durante tres o seis meses.

Si es un aprendiz de formación laboral o tecnológica y es retirado por incumplir alguna norma, la sanción será de seis meses. Si es aprendiz de formación complementaria en cualquier modalidad y se cancela su matrícula, deberá esperar tres meses para aspirar a un nuevo programa.

Algunas de las faltas que pueden llevar a que su matrícula sea cancelada son:

Abandonar un curso sin justificación

No presentarse a la matrícula tras ser seleccionado

Presentar documentos falsos

Otras prohibiciones para los aprendices SENA son:

Suplantar identidad en cualquier trámite académico o administrativo del SENA

Plagiar materiales, trabajos y demás documentos generados en los grupos de trabajo.

Ingerir, ingresar, comercializar o promocionar bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones físicas y virtuales del SENA.

Ingresar o portar cualquier tipo de armas, objetos cortopunzantes o explosivos.

