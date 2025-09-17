Mineducación y SAE definen acuerdos tras proceso de liquidación de la Fundación CECEP

Hoy la FCECEP está en proceso de extinción de dominio. La SAE está al frente de su parte administrativa. Foto: Archivo

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP), una institución de educación superior privada de Cali que ofrece programas técnicos y tecnológicos, atraviesa días complejos debido a la incertidumbre sobre su futuro. Aunque el semestre académico debía comenzar el 4 de agosto, los estudiantes no han recibido su primera clase.

La crisis de la Fundación CECEP, que hoy se encuentra en proceso de liquidación, no es nueva, pero se agudizó en el último año. El origen de los problemas se remonta a 2007, cuando la institución fue incautada tras comprobarse que había sido creada con dineros del narcotráfico, como parte del proceso de extinción de dominio contra Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias ‘Chupeta’.

En medio de este proceso, pasó a estar en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y, como contó Adriana Romero Mora, representante de los trabajadores de la institución, en este artículo, desde entonces las organizaciones sindicales han denunciado reiteradamente malos manejos de los recursos, lo que, en su opinión, ha hecho inviable el funcionamiento del plantel.

Con el objetivo de trazar la ruta para su liquidación y buscar soluciones para los más de 600 estudiantes matriculados, se estableció una mesa de diálogo en la que participan la SAE, el Ministerio de Educación y la comunidad educativa.

En un comunicado emitido este miércoles 17 de septiembre, el ministerio anunció que han alcanzado varios acuerdos en las mesas de trabajo. Entre ellos se encuentra la firma de convenio con CELSIA por parte de la Fundación; adelantar la gestión administrativa para la realización de grados en este semestre; y la devolución del dinero a estudiantes de primer semestre.

Las entidades también se comprometieron a revisar alternativas para cursos nivelatorios, a realizar la caracterización de estudiantes, a analizar la situación de quienes cursan sexto semestre, y a gestionar con el Icetex la situación de aquellos alumnos con créditos educativos.

La cartera, en el comunicado, además detalló los compromisos de cada entidad. La de ellos, por ejemplo, es la de gestionar con el Icetex, dialogar con Instituciones de Educación Superior (IES) para un posible traslado de los estudiantes y avanzar en la caracterización de los estudiantes.

En la actualidad, son 12 los estudiantes del CECEP que tienen créditos Icetex y la mayoría de los desembolsos ya se llevaron a cabo. Por ello, añadió el ministerio, entre el 15 y el 19 de septiembre se convocará un espacio conjunto con los estudiantes, el MEN y el Icetex, para revisar de manera particular cada situación.

La SAE, por su parte, deberá nombrar un nuevo rector y representante legal; gestionar la devolución de los dineros a los estudiantes de primer semestre; definir el inicio de actividades académicas para sexto semestre y los cursos nivelatorios; así como adelantar el proceso de disolución y liquidación.

Uno de los puntos más sensibles del debate es la devolución del dinero a los estudiantes de primer semestre y nivelatorio. Sobre este tema, el ministerio aclaró que dicha gestión la adelantará la Fundación CECEP, a través del nuevo representante legal, una vez lo autorice la Asamblea General de Fundadores y Miembros Eméritos, conformada en su totalidad por la SAE.

