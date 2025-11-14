Concurso docente 2026: estos son los criterios de puntuación y calificación

Un extenso listado de docentes en todo el país está habilitado para participar. Foto: Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación se encuentra adelantando el concurso mediante el cual miles de docentes del país pueden evaluarse y ascender en el escalafón salarial definido para educadores en el país.

Se trata de un proceso con varias fases, que se extenderá hasta 2026, pero del que ya se han ido cumpliendo varios plazos claves. Hace algunas semanas, como contamos en esta nota, el Mineducación publicó la lista de docentes habilitados por departamento.

Uno de los pasos que sigue es el de evaluación y autoevaluación de los docentes, con el cual se definirá el listado definitivo de quienes serán citados al examen que se realizará en febrero de 2026.

¿Qué aspectos evalúa el proceso de evaluación a docentes?

Son varios los elementos que se tienen en cuenta a la hora de hacer la evaluación y autoevaluación de docentes.

El primero es la autoevaluación de desempeño, una prueba que será diseñada por la Universidad de Antioquia, institución que está al frente del concurso, en la que el docente tendrá que evaluar de 0 a 5 varios aspectos de su labor y experiencia.

Luego, se hará una evaluación de la experiencia profesional del docente y con base en esto se establecerá un puntaje. Para quienes cuenten con más de 15 años de servicio docente, el puntaje será de 20 puntos. Desde 11 años hasta menos de 15, tendrán una valoración de 18 puntos. Entre 7 y menos de 11 años de experiencia darán un puntaje de 16. Finalmente, entre 3 y menos de 7 años, tendrán 14 puntos.

Por otra parte, uno de los aspectos claves en este proceso de evaluación será el de la valoración de la zona de desempeño. Esto es el lugar en el que labora el docente. Quienes se encuentran en zonas rurales de difícil acceso tendrán el puntaje máximo de 15. En zonas rurales que no sean de difícil acceso, recibirán 14 puntos. Para zonas urbanas de municipios no certificados en educación, el puntaje será de 13. Y para zonas urbanas de municipios y distritos certificados en educación, recibirán 12 puntos.

Finalmente, se tendrá en cuenta el número de movimientos que los docentes han tenido en el escalafón docente, yendo de un puntaje máximo de 15 para quienes no han tenido movimientos, hasta un puntaje mínimo de 7 para quienes han tenido cuatro movimientos en el escalafón.

El listado con la evaluación y autoevaluación de los docentes será publicado el 1 de diciembre y los participantes del concurso tendrán plazo hasta el 22 de diciembre para presentar reclamaciones. Después de esto, se publicará el listado oficial de docentes que continuarán en el proceso.

Puede consultar los detalles de la evaluación en la resolución publicada por el Ministerio de Educación dando clic aquí.

