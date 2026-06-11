Concurso docente en la Universidad Nacional: ¿cuándo y cómo ver la lista de elegibles?

Nuevo edificio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Universidad Nacional de Colombia avanza en su concurso docente, el proceso por el cual se eligen a los profesores de planta (tiempo completo o cátedra) para las diferentes facultades e institutos de investigación. Desde que inició el proceso (el año pasado) hasta el momento, se han desarrollado dos etapas, y quedan pendientes otras dos.

Los docentes admitidos para el concurso ya presentaron las pruebas escritas el 2 de noviembre del año pasado. Los primeros resultados se publicaron el 30 de ese mismo mes, y después se abrió un espacio para reclamaciones, que finalizó el 3 de diciembre. Con este paso listo, la universidad publicó el listado respuesta a reclamaciones, listado definitivo de resultados prueba eliminatoria y citación a prueba clasificatoria.

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En la etapa 3, correspondiente a la valoración antecedentes y las pruebas situacionales, evaluación que simula escenarios laborales reales o hipotéticos para medir cómo reaccionarían los postulados ante ellos, también finalizó recientemente.

El 26 de abril, la universidad publicó los resultados de las pruebas clasificatorias. Ese listado se puede consultar a través de este enlace. Y, el 27 de abril abrió el espacio para reclamaciones.

¿Qué sigue ahora? El siguiente paso es la etapa 4 correspondiente a la conformación del listado de elegibles. Aquí hay cuatro momentos importantes:

Respuesta a reclamaciones y publicación listado preliminar de elegibles: 28 de julio .

Interposición de recursos a través del sitio web: del 29 de julio al 12 de agosto.

Notificación resolución que resuelve recurso: 4 de septiembre.

Publicación listado definitivo de elegibles: 4 de septiembre.

Los resultados se podrán consultar directamente en la página de la Universidad Nacional.