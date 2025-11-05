Convocatoria del SENA 2025: vacantes por región y salarios

Hay 30 puestos en el nivel profesional dispuestos para personas sin experiencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Hasta el próximo 28 de noviembre, estarán abiertas las inscripciones del proceso de selección SENA 4, que junto a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ofrecen 1.276 vacantes para ingresar como servidor público, en los niveles de asesor, profesional, instructor, técnico y asistencial de la institución educativa.

Cualquier colombiano mayor de edad y que cumpla con los requisitos del empleo al que esté interesado, puede postularse. Algunas de las disciplinas o áreas de conocimiento requeridas como requisito para los empleos ofertados son Administración, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial, Psicología, Educación, Filosofía, Sociología, por mencionar algunas.

No todas las vacantes exigen experiencia previa. Hay 30 puestos en el nivel profesional dispuestos para las personas que buscan su primer empleo. Es importante recordar que cada aspirante puede aplicar solo a una vacante y que debe realizar la inscripción con tiempo.

El proceso es de carácter nacional y hay más de 90 municipios donde se requieren a los trabajadores. Para Bogotá hay 196 vacantes, en Antioquia 171, en Valle del Cauca 101, en Santander 82, en Nariño 38, en Guanía 5, en Amazonas 7, en Sucre 9. En la página del CNSC puede consultar el listado completo.

Los rangos salariales son de hasta COP 3.300.000 para el nivel asistencial, hasta COP 4.600.000 para el nivel técnico, hasta COP 4.000.000 para el nivel instructor, hasta COP 9.800.000 para el nivel profesional y hasta COP 8.400.000 para los asesores.

¿Cómo participar en el proceso de selección SENA 4?

Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO Regístrese para establecer su usuario y la contraseña. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación. Para este año, los valores son COP $47.450 para los niveles técnico y asistencial y $71.200 para los empleos pertenecientes a los demás niveles jerárquicos. Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.

