Corte Constitucional le responde a Petro sobre tema Icetex

El presidente Gustavo Petro publicó un trino en el que asegura que la determinación del Icetex de eliminar el subsidio a las tasas de interés se debe a una decisión tomada por la Corte Constitucional el 10 de octubre de 2023. En ese entonces, el alto tribunal tumbó el artículo 95 de la reforma tributaria, el cual permitía que las Instituciones de Educación Superior (IES) asumieran el pago de los puntos adicionales al IPC en la tasa de interés del crédito Icetex de los estudiantes.

A través de la red social X (antes Twitter) el mandatario aseguró: “Por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos, que el Gobierno logró aprobar en el Congreso. Pregunto, ¿por qué la derecha colombiana grita ahora porque no hay subsidios a la tasa de interés de créditos del Icetex, cuando fue ella la que promovió su derrumbe en la Corte, y además desfinanció al estado para que mi gobierno no cumpliera su programa?“.

Este informe no tiene en cuenta el dato más importante, fue la corte constitucional, en su sabiduría aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés, que el gobierno logró aprobar en el… https://t.co/qophVy8mfP pic.twitter.com/mtFw7Kp6Io — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 21, 2025

Sin embargo, la decisión del Icetex, que a los ojos de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) ”perjudica a 327.000 estudiantes o egresados”, no tiene relación con la medida tomada por la Corte Constitucional.

Como lo hemos contado en estas páginas, el artículo 95 de la Ley 2277 de la reforma tributaria buscaba que los jóvenes pagaran solo el valor correspondiente al Índice de Precios al Consumo (IPC), mientras los intereses serían, de forma obligatoria, responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Recientemente, la Corte emitió un comunicado en el que explica que, con esa propuesta de contribución por parte de las universidades, “no se inventó el alivio a la tasa de interés de los créditos del Icetex, ni es el único mecanismo para ayudarle a los estudiantes”.

Antes de que se expidiera la Ley 2277 de 2023, resalta el alto tribunal, el Icetex ya tenía la facultad para fijar tasas de interés preferenciales, así como otorgar medidas de alivio a los estudiantes que accedían a sus créditos, según lo estipulado en la Ley 1002 de 2005.

“Así lo demostraban las distintas líneas de crédito contempladas en el Acuerdo 025 de 2017 (anterior reglamento del Icetex), que ofrecían condiciones especiales para facilitar el acceso a la educación superior, incluyendo tasas de interés preferenciales”, se lee en el comunicado. Algunos de esos alivios, afirma la Corte, se destinaban a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como indígenas, víctimas del conflicto armado, población en reintegración y personas con discapacidad.

¿Por qué la Corte tumbó el artículo 95 de la Ley 2277?

En el comunicado, el alto tribunal también explica que la decisión de tumbar este artículo se dio como una respuesta presentada por el ciudadano Javier Fernando González Macmahon, quien, añade, formuló dos cargos contra esta norma. El primero de ellos señalaba que hubo violación del principio de consecutividad e identidad flexible, y el segundo alegaba el principio de legalidad en materia tributaria.

La Corte subraya que el principio de consecutividad hace referencia a que ningún proyecto será ley sin haber sido aprobado en comisiones y plenarias del Senado y la Cámara. El artículo 95 del proyecto de ley, a los ojos del alto tribunal, no fue debatido ni votado por las comisiones constitucionales permanentes de asuntos económicos.

Lo que sucedió, de acuerdo con la Corte, es que fue propuesto y aprobado en los debates de las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. En ese sentido, esta alta magistratura encontró que la creación de un tributo para beneficiar a estudiantes deudores del Icetex, que era una materia de regulación autónoma y separable, “no había sido debatida ni siquiera de forma tangencial en las comisiones constitucionales permanentes. Se trataba de un tema enteramente nuevo”, dice el comunicado.

Esto, agrega la Sala Plena, desconocía el artículo 157 de la Constitución Política, por lo que se volvía necesario declarar inexequible la norma. “En efecto, la Corte constató que en el proyecto de ley de reforma tributaria (...) no había ninguna alusión a un nuevo tributo tendiente a financiar la operación del Icetex o aliviar las obligaciones de los estudiantes beneficiarios de créditos condonables”.

La propuesta de contribución de las IES

El mecanismo de apoyo por parte de las universidades, como cuenta Manuel Acevedo, magíster en Economía Aplicada y presidente del Icetex entre 2018 y 2022, ocurrió durante su administración. Este apoyo se daba de forma voluntaria, pero, según dice, en el Gobierno Petro buscaron que esta fórmula fuera obligatoria. En su opinión, “lo hicieron de forma arbitraria e, incluso, inconstitucional”.

Involucrar a las universidades, cuenta el expresidente del Icetex, surgió con el propósito de beneficiar a quienes el Gobierno no les podía otorgar alivios, pues no estaban en las condiciones de vulnerabilidad que establece la norma. “Hay jóvenes que están en estrato 3 o 4 y no podían acceder a la tasa subsidiada por la nación, pero este era un incentivo”, asegura Acevedo. También menciona que las Instituciones de Educación Superior aprovecharon esa fórmula para fomentar ciertos programas o sedes a determinados grupos poblacionales.

Pero ahora, dice Acevedo, a los rectores de las universidades les está llegando un mensaje en el se señala que, por una serie de problemas internos, “la plata de los créditos por los que ustedes están pagando la tasa de interés no les va a llegar rápido”. En consecuencia, están llegando menos estudiantes a estas IES.

¿Qué dice el Icetex?

En la carta en la que el Icetex comunica a los estudiantes que ya no subsidiará las tasas de interés, la entidad asegura que continúa ofreciendo ”las más favorables a largo plazo del mercado, las cuales están entre el 12.2% y máximo 17.2% Efectivo Anual, mientras que la financiación de la educación superior en el mercado financiero representa tasas de aproximadamente el 24%”.

En medio de esta compleja situación, Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, ha buscado dar un parte de tranquilidad. Como contamos en esta nota, lo primero que afirma Urquijo es que este instituto no está desfinanciado y que, con corte a noviembre de 2024, registraba un activo total de $10,2 billones, una cartera neta de $8,9 billones, pasivos que ascienden a $3,7 billones y un patrimonio de $6,4 billones.

El presidente de la entidad también señala que la Junta Directiva aprobó para 2025 un presupuesto de $2,7 billones, que serán empleados para la renovación de los 191.995 créditos de estudiantes que están cursando su carrera, 1.679 alumnos que están en el exterior y para financiar los 10.000 nuevos créditos que se habilitarán para todo 2025.

