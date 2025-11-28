El Icetex abre su convocatoria 2026-1: así puede financiar su posgrado en Colombia o en el exterior

En el caso de los posgrados realizados en Colombia, el Icetex ofrece un esquema de pago dividido: los estudiantes deben cubrir el 40 % del valor del crédito mientras cursan el programa, y el 60 % restante una vez terminan sus estudios. Foto: Getty Images/iStockphoto - seb_ra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde este 1 de diciembre y hasta el 19 del mismo mes, el Icetex inicia la fase de inscripciones para que los colombianos interesados soliciten crédito para costear especializaciones, maestrías y doctorados tanto en Colombia como en el exterior.

La financiación para posgrados “representa la oportunidad para que los profesionales colombianos cursen con este apoyo nuevos programas académicos que fortalecerán su proyección hacia nuevos retos laborales, de conocimiento y de excelencia. Vivir la experiencia de la educación superior es una ruta que encuentra nuevas oportunidades y en el Icetex las estamos impulsando: para que lo primero sea estudiar”, señaló, citado en una nota de prensa de la entidad, Álvaro Urquijo Gómez, presidente del Icetex.

Puede ver: Se reporta caída de ceniza en varias veredas cercanas al volcán Puracé, en el Cauca

Como parte de la convocatoria 2026-1, el proceso se está habilitando de manera escalonada. Según la entidad, este modelo permite dar mayor rapidez al análisis de las solicitudes y facilitar que los aspirantes accedan a las distintas opciones de financiación sin congestionar el sistema. En el caso de los posgrados realizados en Colombia, el Icetex ofrece un esquema de pago dividido: los estudiantes deben cubrir el 40 % del valor del crédito mientras cursan el programa, y el 60 % restante una vez terminan sus estudios.

Para quienes realizan especializaciones médico-quirúrgicas, la entidad plantea que solo pagan el 20 % durante el periodo de formación y el 80 % restante después del grado, reconociendo las particularidades académicas y económicas de estos programas.

La convocatoria también incluye alternativas para colombianos que buscan formarse en el exterior. Los profesionales pueden solicitar créditos de largo plazo por hasta 25.000 dólares, destinados a financiar programas de posgrado fuera del país. En este caso, el pago total del crédito inicia después de culminar el programa académico, lo que les da margen para instalarse, estudiar y luego estabilizarse laboralmente. A esto se suma el Plan para Bienestar fuera de Colombia, disponible tanto para pregrado como posgrado. Esta línea ofrece créditos de sostenimiento de hasta 12.500 dólares para cubrir gastos de manutención en el exterior. Al igual que en los créditos académicos, el reembolso se realiza a largo plazo y solo después de que el beneficiario termina sus estudios.

Puede ver: El propietario de un misterioso pie fosilizado de 3,4 millones de años ha sido identificado

Para conocer más información, y solicitar el crédito, los interesados deben ingresar aquí.

En las próximas semanas, el Icetex abrirá también las etapas de crédito destinadas a programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como cursos de educación continuada —incluyendo diplomados, certificaciones y programas de idiomas—. La entidad anunciará cada fase de apertura de manera oportuna a través de su página web, canales oficiales de información y redes sociales. El Icetex recordó que la aprobación de todos los créditos educativos de esta convocatoria depende del cumplimiento de los requisitos establecidos y de la disponibilidad presupuestal.

Además, la entidad reiteró que todas las solicitudes deben hacerse directamente, sin intermediarios. Los trámites no tienen ningún costo y la entidad insistió en no caer en manos de tramitadores que ofrecen gestiones a cambio de dinero. Cualquier caso sospechoso debe ser reportado al correo: denunciatramitadores@icetex.gov.co.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚