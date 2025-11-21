Curso para aprender italiano gratis con el gobierno de Italia: ¿cómo acceder?

El curso para aprender italiano es virtual y gratuito. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Italia, a través de su plataforma educativa pública, RaiScuola, tiene disponible un curso de italiano para extranjeros, al que puede acceder cualquier persona con acceso a internet de manera gratuita. Se trata de Italiano per stranieri, un programa que cuenta con cuatro niveles: A1, A2, B1 y B2.

Cada nivel, tiene entre 13 y 17 unidades en la que los estudiantes pueden encontrar documentales, bocetos y clases en video donde se abordan temas como saludos, cómo presentarse, adjetivos, expresar estados de ánimo, opiniones personales, comparaciones, entre otros.

(Lea: Convocatorias del Icetex 2026-1, ¿cuándo se inician y qué opciones hay?)

El curso es virtual y cada persona elige cuántas lecciones tomar al día, cada cuánto, y el orden en que lo hará. De manera complementaria, la plataforma tiene 40 categorías con 60 palabras cada una que refuerzan el vocabulario en temas como prendas de vestir, tecnología, palabras ‘del nuevo milenio’, expresiones de uso común, e incluso, lenguaje no verbal.

Para acceder al curso, lo único que deben hacer es buscar la página Rai Scuola. En la parte superior izquierda encontrarán el menú con diferentes opciones. Allí deben seleccionar “Materie/ asunto”, y buscar “italiano perstranieri”. Una vez allí encontrarán todo el contenido organizado por niveles.

La mayoría del contenido es proporcionado por el Ministerio de Educación de Italia. Rai Scuola, la plataforma donde está el curso, es una iniciativa de ese gobierno, respaldado por Rai Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Universidad e Investigación de Italia. Su objetivo es facilitar el aprendizaje del idioma y fortalecer los lazos culturales con personas de todo el mundo.

Además del curso de italiano, en la plataforma también pueden encontrar clases de otras áreas como física, geografía, matemáticas, medicina y salud, ciencia, filosofía, economía y finanzas, entre otras.

Aunque el curso de italiano no otorga un certificado oficial, ofrece una base sólida para quienes deseen profundizar después en este idioma, o presentarse a exámenes reconocidos internacionalmente para obtener la certificación.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚