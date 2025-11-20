Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De Peña a Múnera: así ha sido la pelea por la rectoría de la Universidad Nacional

El Consejo de Estado recientemente declaró nula la resolución que nombró a Leopoldo Múnera, el 5 de junio de 2024, como rector de la institución. Este ha sido el camino a la rectoría de la universidad, que comenzó en marzo de 2024, cuando, tras más de nueve horas de deliberación, el Consejo Superior Universitario (CSU) designó a José Ismael Peña para ocupar este cargo.

Redacción Educación
20 de noviembre de 2025 - 11:03 p. m.
Leopoldo Múnera (izq.) y José Ismael Peña (der.).
Leopoldo Múnera (izq.) y José Ismael Peña (der.).
Foto: El Espectador

La designación del rector de la Universidad Nacional para el período 2024 - 2027 ha estado rodeada de controversias. La más reciente es la decisión del Consejo de Estado de declarar nula la resolución que nombró a Leopoldo Múnera, el 5 de junio de 2024, como rector de la institución.

(Lea: Consejo de Estado tumba el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la U. Nacional)

Este complejo camino se...

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Universidad Nacional

Rectoría Universidad Nacional

U Nacional

Leopoldo Múnera

José Ismael Peña

CSU Nacional

Consejo de Estado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.