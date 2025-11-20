De Peña a Múnera: así ha sido la pelea por la rectoría de la Universidad Nacional

El Consejo de Estado recientemente declaró nula la resolución que nombró a Leopoldo Múnera, el 5 de junio de 2024, como rector de la institución. Este ha sido el camino a la rectoría de la universidad, que comenzó en marzo de 2024, cuando, tras más de nueve horas de deliberación, el Consejo Superior Universitario (CSU) designó a José Ismael Peña para ocupar este cargo.