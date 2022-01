Imagen de referencia de regreso a clase en colegios públicos de Bogotá el año pasado. Foto: Óscar Pérez

En enero de este año el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud anunciaron que, para 2022, las instituciones públicas debían regresar a la presencialidad de clases con el 100% del aforo. "Esta decisión se toma con base al avance del Plan Nacional de vacunación, la alta cobertura de vacunación de los maestros y el avance de la vacunación de niños, niñas y jóvenes", aseguró en ese momento Fernando Ruiz, ministro de Salud.

La decisión de cuándo entrar, sin embargo, corresponde a cada secretaria de Educación. Algunas anunciaron que el retorno a clase sería hoy, 17 de enero, mientras otras esperarán hasta la próxima semana, el lunes 24 y, unas más, lo harán el 31 de enero.

A nivel nacional, según explicó el Ministerio de Educación, fueron 17 las secretarías de educación que empezaron hoy: la de Antioquia, incluyendo específicamente Medellín, Envigado, Itagüí, Rionegro y Sabaneta. Además, lo hicieron la Secretaría de Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca (Santander), Buenaventura y Cartago (Valle del Cauca), Chocó (incluido específicamente Quibdó), Guaviare, Lorica (Córdoba), San Andrés y Providencia, y Soledad (Atlántico). (Lea también: El regreso a los colegios es un hecho: no habrá más restricciones de aforo)

Antioquia avanzó en el regreso a clase (aunque con inconvenientes)

Según ha señalado Juan Correa Mejía, secretario de Educación de Antioquia, 480 mil estudiantes volvieron a clases presenciales. “Hemos entregado a las instituciones educativas una importante dotación de bioseguridad para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes”, aseguró en Teleantioquia. Además, explicó que a pesar de que para finales del año pasado el departamento terminó con una presencialidad del 84%, la pandemia sí generó que cerca de 26.000 jóvenes desertaran de los colegios.

Sin embargo, y pese a que la gran mayoría de colegios lograron comenzar hoy la presencialidad, según informó Caracol Radio, al menos seis colegios no iniciaron, debido “a problemas sanitarios y en la infraestructura”. Específicamente, se trataría de tres con sede en Medellín, dos en Turbo y uno en el municipio de Murindó, sellado por problemas sanitarios.

Santander, colegios dependientes de tres secretarías volvieron a clase

Otra de las secretarias de Educación que anunció el regreso a clase hoy, 17 de enero, fue Bucaramanga. Los profesores regresaron el 11 de enero para preparar las clases y, según la Secretaría de Bucaramanga, se estaba esperando que cerca de 78 mil estudiantes de primaria y secundaria iniciaran clase hoy. Igualmente, las secretarias de Floridablanca y Piedecuesta ya regresaron a clase.

En cuanto a Santander, tras analizar la situación epidemiológica actual, la secretaría de Salud de Santander anunció que aplazó una semana el regreso a las aulas de clase. Aunque la idea era iniciar hoy, lo hará hasta el 24 de enero.

En Cali, algunos colegios ya empezaron

La Secretaría de Cali anunció, el 4 de enero, que el calendario escolar para las instituciones educativas empezaba hoy 17 de enero. En Noticias RCN su secretario de Educación, Jose Darwin Lenis Mejía, dijo que 130 mil niños, niñas y jóvenes de colegios públicos calendario B estaban regresando a la presencialidad y que se seguía adelantando la vacunación para que este regreso fuera más seguro.

Vale recordar que, en días pasados, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le mandó una carta al Ministerio de Educación pidiendo que aprobara que los colegios privados aplazaran el retorno a la presencialidad para finales de mes y estos primeros días las clases se dieran de forma virtual. Una propuesta que, hasta el momento, no ha recibido respuesta de la cartera de educación y que fue criticada por el sector, ya que a los bares, por ejemplo, solo se les solicitó cerrar a las 3 am, y no a las 5am, para frenar el pico de ómicron. De hecho, el pasado 12 de enero alrededor de 73.000 estudiantes de 307 colegios privados de calendario B volvieron a las aulas en Cali. Ignorando esta petición.