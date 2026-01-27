Distrito asegura que Gobierno no ha girado recursos para los sueldos de maestros en Bogotá

En Bogotá, según cifras del Distrito, cada mes se efectúa el pago de más de 29.000 docentes, así como de 1.598 administrativos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, aseguró que el Ministerio de Educación no ha girado los recursos para el pago de los sueldos de enero de los maestros en Bogotá.

“Por primera vez en 20 años, el gobierno nacional no le gira a Bogotá los recursos del Sistema General de Participaciones para pagar a tiempo la nómina de los docentes, según los acuerdos históricos con el magisterio de Bogotá. El miércoles 28 de enero solo los maestros financiados con recursos propios del Distrito recibirán su sueldo. El resto de docentes tendrá que esperar a que Mineducación gire lo que corresponde”, indicó Segovia, a través de su cuenta de X.

A través de redes sociales, Segovia compartió una serie de comunicaciones realizadas desde la Secretaría de Educación al Ministerio en el que expresan su preocupación por retrasos en el giro de estos recursos.

En una comunicación enviada el pasado 16 de septiembre de 2025, la entidad distrital señaló que en agosto y julio se registraron retrasos en el giro de estos recursos. “Dado que cualquier retraso en las transferencias impacta directamente la gestión operativa y pone en riesgo la puntualidad de los pagos [...] solicitamos de manera respetuosa que estos se hagan entre el 20 y 21 de cada mes”, se lee en el documento.

Por su parte, en un documento radicado este 27 de enero de 2026, la Secretaría de Educación aseguró que “la ausencia del giro de recursos por parte de recursos de la nación se materializó y se ha puesto en riesgo el pago oportuno a los maestros de Bogotá”.

Ante estas afirmaciones, el Ministerio de Educación le indicó a El Espectador que la cartera sí efectuará los pagos, pero que estos están establecidos para el 29 de enero, como parte de lineamientos del Ministerio de Hacienda.

