Docente colombiano es uno de los finalistas de las Medallas Mundiales de Educación 2025

El profesor colombiano Jhon Alexander Echeverri Acosta fue seleccionado como uno de los finalistas de las Medallas Mundiales de Educación 2025, una iniciativa de la empresa de tecnología HP, que reconoce a líderes, educadores y estudiantes visionarios que impulsan el cambio a través de la inteligencia artificial.

Echeverri Acosta es profesor e investigador de la Institución Educativa Comercial de Envigado donde integra la inteligencia artificial en la educación socioambiental para abordar temas como la contaminación, la desigualdad y el bienestar de la comunidad.

El docente finalista además es creador y director de INVENTIPAZ IA, una iniciativa escolar que aplica diferentes metodologías y herramientas para diseñar prototipos inteligentes que respondan a retos medioambientales y sociales reales. Una de sus metodologías es la de Investigación Socioambiental GCA, que combina herramientas de IA, experimentación científica y diseño centrado en el ser humano. A través de este modelo, los estudiantes analizan datos medioambientales, simulan soluciones y construyen prototipos.

Como resultado, se han creado sistemas que supervisan la calidad del aire y orientan la creación de jardines purificadores del aire; herramientas de aprendizaje automático que detectan los hábitats de los mosquitos y ayudan a reducir los casos de dengue; dispositivos que transforman el humo de los vehículos en biocombustible o tinta; y prótesis robóticas de asistencia diseñadas para personas afectadas por parálisis o minas terrestres.

Bajo el liderazgo de Echeverri, una de las escuelas más vulnerables de Envigado ha sido reconocida a nivel nacional como una “escuela de inventores”. Además, la iniciativa del docente ya ha sido reconocida en otras oportunidades con el Premio a las Mejores Prácticas Ambientales (2023-2025) y el reconocimiento de Design for Change (2024). La Institución Educativa Comercial de Envigado fue finalista del Premio a la Mejor Escuela del Mundo por su Acción Medioambiental 2024. También ganó el Premio Santillana y OEI a las Escuelas Sostenibles a nivel latinoamericano.

“No es solamente un maestro que enseña; es un maestro que apasiona, que inspira y que ayuda a que en Envigado cerremos brechas, que le demos un alto a la violencia y que nuestros jóvenes se motiven para construir proyectos de vida significativos para ellos, para su familia y para nuestro territorio”, dijo la secretaria de Educación de Envigado, Jazmín Andrés González.

Entre los 15 finalistas de las Medallas Mundiales sólo hay cuatro latinoamericanos, entre ellos Echeverri. En la categoría de educadores también está el docente de Brasil, Mattheus Pina.

