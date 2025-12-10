Sindicato de maestros de Bogotá convoca plantón para el 11 de diciembre: estas son las razones Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), que agremia a un poco más de 9.000 docentes, anunció en sus redes sociales que este jueves 11 de diciembre, a las 10:00 a.m., realizará un plantón en la Plazoleta de la Resistencia, en la Secretaría de Educación de Bogotá.

Según el sindicato, el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Isabel Segovia, los estarían “dejando sin derechos y sin voz”, y aseguran que “comenzarán 2026 con una ofensiva mayor”.

Entre los puntos que han generado tensión entre la ADE y la administración distrital están, según el comunicado, la eliminación del cierre de la gestión de la secretaría, el cierre de las aulas de apoyo pedagógico, el fin del convenio con Integración Social y la contratación de privados para la prestación de servicios educativos.

El sindicato también alega inconformidades frente a los traslados direccionales, las vacantes en orientación escolar, los movimientos de rectores y coordinadores, los cuales consideran restricciones en matrícula y cierre de aulas.

Por ahora, la Secretaría de Educación de Bogotá no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones del sindicato ni sobre el plantón que se adelantará.

Las tensiones entre la ADE y la administración no son nuevas. La más reciente, que tuvo un acuerdo en septiembre, se centró en los descuentos que la secretaría hizo desde julio a los salarios de docentes que participaron en manifestaciones durante la jornada escolar.

Según explicó en su momento la secretaria Isabel Segovia, esta medida se tomó por el incumplimiento de acuerdos previos por parte del sindicato. Esas diferencias llevaron a que la ADE declarara una asamblea permanente entre el 15 y el 19 de septiembre.

