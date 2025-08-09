Docente de la Universidad Nacional falleció tras un ataque de abejas

La docente hacía parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Foto: Cristian Garavito

Hay luto en la comunidad de la Universidad Nacional tras conocerse la noticia del fallecimiento de la docente de la Facultad de Ciencias, Andrea Fandiño Palacios. La geóloga de 30 años falleció en zona rural del municipio de Ortega, Tolima.

De acuerdo con la información que han brindado las autoridades locales, Fandiño fue atacada por un enjambre de abejas cuando estaba realizando un trabajo de campo en una de las veredas del municipio, junto a otros colegas.

“Al conocerse esta situación se activaron todos los protocolos necesarios. La geóloga se encontraba un poco distante del casco urbano y el hospital. Sin embargo, la comunidad la auxilió tan pronto se conoció la situación y le esperaba una avioneta medicalizada para ser trasladada, pero lamentablemente no aguantó”, le dijo Diego Matiz, alcalde de Ortega, al medio local La Voz del Pueblo.

La Universidad Nacional lamentó lo sucedido y agradeció a las personas que acompañaron a la profesora y a la comunidad de la Facultad de Ciencias “en los momentos críticos, en especial a la Facultad de Medicina y a su Centro de Estudio de Medicina de Urgencias”.

Ante lo sucedido, la Rectoría de la institución envió el siguiente mensaje: “nos unimos con especial afecto al duelo de la comunidad de la Facultad de Ciencias, a quienes acompañamos con empatía y solidaridad”, escribió la rectoría de la institución.

El departamento de Geociencias de la U. Nacional dijo: “Su sonrisa, su calidad humana y su amor incondicional por la Geología marcaron para siempre a quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Nos deja el ejemplo de una vida vivida con pasión por su profesión.

Hoy despedimos con profundo dolor a nuestra querida profesora Andrea Fandiño Palacios. Su sonrisa, su calidad humana y... Publicada por Departamento de Geociencias - Universidad Nacional de Colombia en Viernes, 8 de agosto de 2025

El decano de la Facultad de Medicina de la Unal, Fernando Galván, escribió: “enviamos nuestro mensaje de solidaridad y condolencias a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias por el fallecimiento de la Profesora Andrea Fandiño Palacios, igualmente a su familia y seres queridos”.

La velación y las exequias se realizarán en el municipio de Cota, Cundinamarca, este domingo, 10 de agosto.

