El Gimnasio Campestre y el Marymount se convertirán en un solo colegio

Dos reconocidos colegios privados de Bogotá se unirán en un solo colegio a partir de 2027. Se trata del Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount, dos instituciones tradicionales de la ciudad que fusionarán sus nombres para convertirse en el Gimnasio Marymount Campestre.

El Gimnasio Campestre fue fundado en 1946 y se ubica en el nororiente de Bogotá, en la calle 165 con carrera 8. Tras 80 años de funcionamiento como un colegio másculino, empezará la transición a la modalidad mixta con esta fusión, que se completaría en 2029.

Por su parte, el Marymount, que funciona formalmente bajo el nombre Fundación Nuevo Marymount, fue fundado en 1948 y completaba 78 años de funcionamiento con una institución femenina. Sus instalaciones están ubicadas en el noroccidente de la capital, en la Calle 169b con carrera 74 A.

“Esta integración surge de una convicción compartida y profundamente arraigada: los propósitos formativos que han dado sentido a nuestros colegios no solo son compatibles, sino complementarios. Estamos convencidos de que unir esfuerzos, experiencias y visiones es hoy la forma más coherente y responsable de responder al encargo que nos confiaron nuestros fundadores”, explicaron ambos colegios en un documento dirigido a su comunidad educativa.

El proceso de integración tomará tres años, según detallaron en su comunicación. Como se trata de colegios de calendario B, es decir que su año académico va de agosto a mayo, se espera que para el período 2026-2027 no se presente ningún cambio en el funcionamiento de las instituciones.

A partir del período 2027-2028, empezarían a darse los primeros pasos para fusionar los proyectos. Para agosto de 2029, funcionarán como un solo colegio. “Para asegurar la adecuada conducción de este proceso, la Dirección General del Gimnasio Marymount Campestre estará a cargo del Dr. Juan Antonio Casas Pardo, quien conoce en profundidad a los dos colegios fundadores y ha trabajado con dedicación exclusiva durante más de un año en el diseño y desarrollo de esta integración”, apuntaron las instituciones.

Los detalles de cómo se hará el proceso de fusión, si se utilizarán ambas instalaciones y otros aspectos relacionados con la unión se darán a conocer en los próximos meses, de acuerdo con los colegios.

“El Gimnasio Marymount Campestre pondrá al servicio de la comunidad su amplia experiencia en la educación de hombres y mujeres, con un énfasis decidido en la formación integral: el reconocimiento de la dignidad humana, el servicio como propósito de vida, el desarrollo del carácter y la participación activa de los Gimnasianos Marymount en la vida de su colegio y de Colombia, desde una perspectiva abierta, crítica y verdaderamente global”, añadieron.

