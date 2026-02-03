Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación

Procuraduría formuló cargos a profesor de la U. de Antioquia acusado de abuso sexual

De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso inició tras la denuncia de varias estudiantes sobre el docente de la Facultad de Derecho.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Educación
03 de febrero de 2026 - 03:35 p. m.
En Colombia, las universidades deben contar con protocolos para la atención de casos de violencia basada en género.
En Colombia, las universidades deben contar con protocolos para la atención de casos de violencia basada en género.
Foto: Universidad de Antioquia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de un proceso adelantado por la Procuraduría General de la Nación se formularon cargos en contra de un profesor de la Universidad de Antioquia acusado de abuso sexual.

“Acabamos de firmar un pliego de cargos contra un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que venía abusando sexualmente de varias estudiantes”, aseguró Nestor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos, en un comunicado a través de redes sociales.

Vínculos relacionados

Leopoldo Múnera ya no insistirá más en ser rector de la UNAL. También renuncia como profesor
Beca para colombianos: con esta convocatoria puede ir a Francia a enseñar español

De acuerdo con la entidad, el proceso surgió a partir de una queja interpuesta por las estudiantes. Osuna explicó que la Corte Constitucional solicitó que en este caso se aplicara la perspectiva de género, con el fin de no revictimizar ni hacer una “peloteo” del caso entre diferentes entidades públicas.

“El Ministerio Público acompaña a las víctimas como garante de sus derechos, e invita a la comunidad universitaria a denunciar de existir más casos”, dijo la Procuraduría.

Sobre este tipo de casos, la Corte Constitucional ha dicho en repetidas ocasiones que las universidades tienen un deber de diligencia reforzada, lo que las obliga a actuar con celeridad y de manera oportuna ante denuncias de acoso o abuso sexual.

Además, el Ministerio de Educación y la misma Corte han establecido parámetros para que las universidades tengan protocolos de atención ante casos de violencia basada en género, incluyendo mecanismos para la atención de este tipo de denuncias.

“Los profesores de universidades y colegios públicos son autoridades públicas. Sabemos que esto está ocurriendo: abusos y acosos sexuales en universidades y colegios. Aquí estamos dispuestos a escuchar sus denuncias, a no revictimizar y a castigar a los culpables”, señaló Osuna.

La Procuraduría estará informando las decisiones que se tomen en el marco de este caso, así como las medidas en las que resulte la formulación de cargos en contra del docente acusado.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Educación

Universidad de Antioquia

Procuraduría

Denuncias de abuso sexual

UdeA

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.