Procuraduría formuló cargos a profesor de la U. de Antioquia acusado de abuso sexual

En medio de un proceso adelantado por la Procuraduría General de la Nación se formularon cargos en contra de un profesor de la Universidad de Antioquia acusado de abuso sexual.

“Acabamos de firmar un pliego de cargos contra un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que venía abusando sexualmente de varias estudiantes”, aseguró Nestor Osuna, procurador delegado para los Derechos Humanos, en un comunicado a través de redes sociales.

De acuerdo con la entidad, el proceso surgió a partir de una queja interpuesta por las estudiantes. Osuna explicó que la Corte Constitucional solicitó que en este caso se aplicara la perspectiva de género, con el fin de no revictimizar ni hacer una “peloteo” del caso entre diferentes entidades públicas.

“El Ministerio Público acompaña a las víctimas como garante de sus derechos, e invita a la comunidad universitaria a denunciar de existir más casos”, dijo la Procuraduría.

Sobre este tipo de casos, la Corte Constitucional ha dicho en repetidas ocasiones que las universidades tienen un deber de diligencia reforzada, lo que las obliga a actuar con celeridad y de manera oportuna ante denuncias de acoso o abuso sexual.

Además, el Ministerio de Educación y la misma Corte han establecido parámetros para que las universidades tengan protocolos de atención ante casos de violencia basada en género, incluyendo mecanismos para la atención de este tipo de denuncias.

“Los profesores de universidades y colegios públicos son autoridades públicas. Sabemos que esto está ocurriendo: abusos y acosos sexuales en universidades y colegios. Aquí estamos dispuestos a escuchar sus denuncias, a no revictimizar y a castigar a los culpables”, señaló Osuna.

La Procuraduría estará informando las decisiones que se tomen en el marco de este caso, así como las medidas en las que resulte la formulación de cargos en contra del docente acusado.

