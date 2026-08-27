El profesor Diego Torres es el representante de Presidencia ante el CSU de la U. Nacional

Diego Torres es físico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Foto: U. Nacional

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El gobierno de Abelardo de la Espriella designó al profesor Diego Alejandro Torres Galindo como su representante ante el Consejo Superior (CSU) de la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país. La decisión, según pudo conocer El Espectador, fue adoptada por medio del Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026.

“Para el Ministerio de Educación es motivo de especial satisfacción contar con su experiencia y trayectoria en el desarrollo de esta importante responsabilidad”, se lee en una comunicación de la cartera dirigida al docente, en la cual le notifica sobre su designación.

Torres es físico egresado de la misma U. Nacional y realizó una tesis doctoral sobre física nuclear en 2007. Ha sido investigador postdoctoral en la Universidad del Oeste de Escocia, así como en la Universidad de Rutgers (2010-2012). También ha sido investigador visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Además, desde 2012 es profesor asociado en la Universidad Nacional. Hasta hace poco, Torres se había desempeñado como representante elegido por los docentes ante el CSU.

“Estamos seguros de que sus conocimientos y aportes contribuirán significativamente al fortalecimiento de las labores del Consejo Superior y al cumplimiento de los propósitos misionales de la Universidad Nacional de Colombia”, apuntó el Mineducación.

Como hemos contado en este diario, el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de decisión de las universidades públicas en Colombia. En el caso de la U. Nacional, está integrado por, entre otros miembros, dos personas designadas por el jefe de Estado. Además de Diego Torres, el otro representante del gobierno será el sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, abogado de la Universidad Javeriana, capellán de la Presidencia de la República y primo hermano de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el Estatuto General de la UNAL, los demás integrantes del CSU son:

- El ministro o ministra de Educación Nacional, en este caso Viviane Morales, o el viceministro, quien lo preside.

- Un ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, elegido por los ex rectores

- Un miembro designado por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, de terna presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- Un miembro del Consejo Académico, designado por éste;

- Un profesor de la Universidad, que ostente como mínimo la categoría de asociado, elegido por los docentes

- Un estudiante de pregrado o de posgrado elegido por los estudiantes;

- El rector de la Universidad, que ejerce como vicepresidente del Consejo, con voz pero sin voto.

Cabe apuntar que, en medio de la polémica por la elección de rector en la Universidad Nacional, Diego Torres ha defendido, desde el principio, la designación en el cargo del profesor José Ismael Peña Reyes, quien regresó a la dirección de la institución hace unos meses, luego de que así lo determinara una sentencia de segunda instancia de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

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